Davvero molto sfortunato Miguel Oliveira in questo inizio di stagione MotoGP 2023. Dopo l’infortunio rimediato a Portimao nell’incidente provocato da Marc Marquez e il successivo forfait in Argentina, era rientrato bene ad Austin e poi si è fatto nuovamente male nella gara a Jerez. Anche in Spagna non per colpa sua, dato che una caduta di Fabio Quartararo ha coinvolto anche l’innocente portoghese.

MotoGP, Oliveira ci sarà al Mugello?

Lussazione alla spalla sinistra, piccola frattura all’omero e lesione ai legamenti. Il pilota non ha potuto partecipare al Gran Premio di Francia e adesso il team CryptoDATA RNF spera di recuperarlo per l’appuntamento al Mugello in programma per il weekend 9-11 giugno. Non è scontato.

Il team principal Razlan Razali si è così espresso sull’argomento: “Miguel parteciperà all’evento Aprilia All Stars a Misano nel prossimo weekend – ha detto a Speedweek – e se riuscirà a guidare una moto senza problemi, dovrebbe poter provare a correre al Mugello“. Non c’è certezza, bisogna attendere per capire se potrà essere in azione nel GP d’Italia.

Miguel incerto sul ritorno, ma sogna in grande

Oliveira non vede l’ora di tornare in sella alla sua Aprilia RS-GP, anche se non è sicuro di quando potrà farlo: “Vorrei essere certo della data in cui rientrerò – ha detto a un evento organizzato da Radio Renascença – ma l’infortunio che ho non ha tempi di recupero fissi. Non posso essere sicuro. La mia priorità e quella della squadra è tornare al 100%. Erano state previste cinque-sei settimane per il recupero, ma potrebbe anche volerci di più“.

Nonostante la situazione complicata, il pilota del team CryptoDATA RNF è fiducioso di poter conquistare risultati importanti: “Su circa 700 punti a disposizione in questa stagione non ne sono stati raggiunti neanche 100 dopo cinque gare. È ancora possibile essere campioni quest’anno. Essere qui infortunato e dire questo è difficile, però spero di tornare forte e dimostrare la mia velocità“. Attualmente ha 21 punti in classifica, 73 in meno rispetto al leader Francesco Bagnaia. Pensare al titolo è decisamente arduo, però Miguel non lo ritiene qualcosa di impossibile. Comunque la sua priorità è tornare a posto fisicamente, il resto si vedrà.

Foto: Instagram @88migueloliveira