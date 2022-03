MotoGP, Maverick Vinales si confessa: “Stavo pensando di smettere”

Maverick Vinales non dimenticherà mail il 2021: la nascita della figlia in primavera, il divorzio anticipato da Yamaha, l’esordio in Aprilia nel finale di stagione MotoGP. E infine la morte del cugino Dean Berta Vinales a Jerez de la Frontera, durante una gara del campionato Supersport. Era persino volato in Texas per partecipare alla gara di Austin, ma al momento dell’arrivo in aeroporto la decisione che fosse meglio ritornare in patria, travolto dal dolore. Una tragedia che quasi stava spingendo il pilota di Roses al ritiro. “Per me è stato un duro colpo, non riuscivo a comprendere il senso della vita“.

Vinales e il sogno del titolo MotoGP

A distanza di mesi Maverick Vinales ritorna sull’argomento in un’intervista con Niki Kovacs di ‘GPSpirit ‘. “Da settembre a novembre è stato molto difficile per me perché ci pensavo sempre. Per me mio cugino era come il mio fratellino. Mi sono preso cura di lui e gli ho finanziato la carriera. Ad esempio, se compravo una moto per me la compravo anche a lui per allenarci insieme“. Dopo la gara di Austin che non aveva disputato ha vissuto giorni di profonda riflessione: “Stavo pensando di smettere, mi chiedevo perché continuassi a correre. A che serve? Ho una famiglia, ho messo insieme un bel po’ di soldi e non devo preoccuparmi. Siamo fortunati ad essere pagati bene nel nostro sport. Allora perché proseguire?“.

Il pilota della MotoGP ha trovato sostegno nella famiglia, in particolare dalla moglie Raquel: “Mi diceva che non era colpa mia, di nessuno… A volte la vita è difficile, ho una famiglia e vivo la mia vita. E un obiettivo: essere campione del mondo“. Non l’ha realizzato con Yamaha, ci proverà con Aprilia anche se il tragitto non sarà facile e immediato, come dimostra la prima uscita stagionale in Qatar. “E’ sempre stato il mio sogno e voglio raggiungerlo. Mia moglie diceva che era il mio destino e avrei dovuto provarci. Da quel periodo ho imparato tanto dalla famiglia, ad essere forte e lottare per i propri sogni. Sono davvero fortunato ad averli intorno“.

