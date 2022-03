MotoGP, doccia fredda Vinales: “Non è il momento di piangere”

E’ una Aprilia dal doppio volto quella che esce dalle qualifiche MotoGP in Qatar. Aleix Espargarò partirà dalla quinta piazza con l’obiettivo podio, Maverick Vinales soltanto 19° dopo non essere riuscito ad accedere direttamente alla Q2. Il pilota di Granollers si dice certo che la nuova RS-GP sia una delle moto migliori in griglia, quello di Roses è consapevole che dovrà ancora lavorare per adattarsi e trovare un miglior feeling.

Buon inizio per Aleix Espargarò

Nella giornata di sabato Aleix Espargaró ha lavorato sia sul giro secco che sul passo gara, ha portato al limite la soft al posteriore, affrontato al meglio le condizioni di vento e sabbia sull’asfalto. Le Suzuki, che fino alle FP3 sembravano le grandi favorite, hanno riscontrato qualche problema nelle qualifiche, ma restano un rivale da tenere in grande considerazione. Le Yamaha sono in affanno su un tracciato che fino allo scorso anno le ha viste sul gradino più alto del podio. “Sono soddisfatto, abbiamo avuto un week-end solido e completo. Abbiamo testato con pneumatici e serbatoio pieno. Finire 5° a due decimi dalla pole è molto buono. Abbiamo un buon passo per la gara. Il dubbio sarà la strategia gomme“.

Esordio complicato per Maverick Vinales

Maverick Vinales avrà ancora molto da fare prima di mettersi all’inseguimento dei migliori. Viste le prestazioni pre-campionato, l’uscita dalla Q2 è quasi una doccia fredda per l’ex pilota Yamaha. Problemi di grip all’avantreno e di trazione, i tecnici di Noale stanno già apportando rimedi in ottica gara. Risalire dalla 19esima posizione non sarà facile, ma la zona punti è alla portata di mano. “Non mi aspettavo questi risultati, pensavo di essere più in alto dopo i test, ma questa è la realtà e siamo indietro. Stiamo lavorando sodo e provando molte cose. Abbiamo problemi in ogni area. Per me non stiamo spingendo bene le gomme e questo è il problema più grande“.

Al momento di spingere Maverick Vinales perde il feeling con l’avantreno, con gomme usate tutto peggiora. La stagione MotoGP inizia tutta in salita per il neo arrivato di casa Aprilia. “Non devo piangere, devo lavorare, provare ed essere più scorrevole trovando una buona messa a punto… In ogni caso sarà una gara di apprendimento, sapevo che sarebbe stato difficile con questa moto a causa della mia inesperienza. Come si dice sempre, 70 giri su un circuito sono una cosa e 40 minuti un’altra. È molto più difficile per la squadra trovare l’ambientazione“.

9 Immagini

1 di 9

2 di 9

3 di 9

4 di 9

5 di 9

6 di 9

7 di 9

8 di 9

9 di 9

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”