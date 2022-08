MotoGP: Maverick Vinales modalità ‘Ironman’ verso la sfida a Misano

Aprilia punta al pronto riscatto dopo un GP d’Austria più complesso del previsto. Maverick Vinales in particolare s’è fermato a quota due podi consecutivi, ma è determinato a ricominciare subito per non ‘perdere il ritmo’. In attesa di Misano però si è cimentato in un’altra sfida: ha completato la IRONMAN 70.3 disputata domenica 28 agosto a Zell am See-Kaprun, in Austria. Una variante del triathlon, visto che sono previsti 1.9 km a nuoto, 90 km in bicicletta e 21.1 km di corsa (una mezza maratona). Una disciplina piuttosto dura, che Vinales ha brillantemente portato a termine, accolto al traguardo dalla moglie Raquel e dalla figlia Nina.

Verso Misano

Il modo migliore per staccare da un Gran Premio non proprio in linea con le aspettative. Maverick Vinales infatti avrebbe voluto chiudere un cerchio, visto che proprio al Red Bull Ring è improvvisamente finita la collaborazione con Yamaha. Un errore in termini di scelta di gomme, prontamente ammesso dallo stesso pilota, ha però creato qualche problema in più, impedendogli di fare meglio di un 13° posto. Ma è già tempo di voltare pagina, ora tocca all’appuntamento a Misano, la seconda tappa di casa di Aprilia dopo il Mugello. Determinazione comune chiaramente a rialzare subito la testa, per continuare il filo di una stagione già stellare. In questi giorni poi arriverà anche l’annuncio del futuro team satellite RNF, con Miguel Oliveira-Raul Fernandez come attesa formazione 2023.

Vinales, i precedenti

Non stiamo parlando però di un circuito sul quale Vinales vanta tanti risultati importanti. Anzi, in realtà ce ne sono stati solo tre in tutti gli anni mondiali del pilota spagnolo. A cominciare dall’unico podio ottenuto nel 2013 in Moto3, a cui segue un primo podio nel 2019 in MotoGP. Il terzo ed ultimo risultato di rilievo è anche il più importante, ovvero il trionfo nel 2020, in occasione del primo GP dell’Emilia Romagna, inserito eccezionalmente in una stagione condizionata dalla pandemia. E se Vinales riuscisse a fare il colpaccio, disturbando così gli attesi Bagnaia e Quartararo? Ricordiamo che l’appuntamento con la storia, mancato in Austria, è ancora possibile.

Foto: Instagram-Ironman Austria