MotoGP, Maverick Vinales: “Mi hanno messo fuori, ora sono tornato”

Maverick Vinales ha vissuto settimane turbolente prima di rientrare nel paddock MotoGP ad Aragon. Prima la sospensione in Austria-2, poi la rescissione del contratto, la firma con Aprilia, il primo test a Misano e ora subito in pista. Mai nella storia della classe regina un pilota ha cambiato casacca nello stesso anno e in maniera così repentina. E non sono mancati i dissapori tra il pilota di Roses e la Yamaha. Da un lato per non aver ricevuto una YZR-M1 secondo le sue necessità, dall’altro per i risultati troppo altalenanti e certe dichiarazioni poco “educate”. Ma questo fa parte ormai del passato.

Il giorno del debutto

Stamattina Maverick Vinales parteciperà alle prime prove libere in sella alla RS-GP21. Vietato strafare, il vero obiettivo è prendere le misure ad un prototipo radicalmente diverso rispetto alla M1 che ha guidato per quasi cinque anni. “Ho molta fame di risultati e sono molto motivato ad iniziare questa avventura con Aprilia. Ora mancano sei gare e lo considero un vero regalo in vista della mia preparazione per il prossimo anno. Ho bisogno di imparare molto e in fretta“. Il podio di Aleix Espargarò è forse la miglior motivazione che possa ricevere per intraprendere questo nuovo capitolo professionale. “È chiaro, ha riacceso la fiamma in me! Come tutti gli altri piloti, quello che voglio è attaccare. Sono stato tenuto fuori dai circuiti, ma ora sono tornato“.

La due giorni di test MotoGP a Misano non è bastata a farsi un’idea chiara sulla moto di Noale. “Direi che dovevo capire la coppia fornita dalla moto, che è comunque abbastanza diversa da quella fornita dalla Yamaha. Devo adattarmi in fretta, ma non è proprio una cosa facile da fare“. Fino alla pausa estiva nessuno avrebbe mai immaginato che Maverick Vinales potesse chiudere con Yamaha da un giorno all’altro… “Francamente è andato tutto molto velocemente. Non voglio parlare di quello ma piuttosto di Aprilia, perché è qui che mi trovo adesso. Sono qui per imparare e per acquisire esperienza. La cosa più importante è che sono molto motivato e appassionato della MotoGP, quindi non vedo l’ora di salire sulla moto“.

