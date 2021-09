Gabriel Rodrigo autore del miglior crono nel primo turno di libere ad Aragón. Seguono Filip Salac e Niccolò Antonelli, cade l'esordiente Azman.

L’appuntamento mondiale ad Aragón scatta nel segno di Gabriel Rodrigo. Il pilota Gresini Racing infatti è l’autore del tempo di riferimento nella prima sessione di libere Moto3 sulla pista iberica. Filip Salac occupa la seconda piazza per 64 millesimi, terzo è Niccolò Antonelli per 99 millesimi… Una top 3 davvero ravvicinata, ma come sempre lo è la classifica della classe minore, anche se siamo al momento ben lontani dai migliori tempi di sempre. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

In questa occasione abbiamo l’esordio di Syarifuddin Azman, schierato per McPhee, in Moto2 per questo GP. Purtroppo per lui c’è anche un primo incidente dopo un contatto con il rookie Fernández, qui le immagini (pilota OK). Quel che è certo è che fin da subito abbiamo i nostri più esperti portacolori (Fenati, Antonelli, in seguito anche Migno) in bella evidenza nelle zone alte, più parecchi piloti di casa nelle vicinanze. Ma all’ultimo ecco che arriva Filip Salac: l’alfiere PrüstelGP infatti piazza la sua zampata a pochi secondi dallo scadere. Ma non è finita, Gabriel Rodrigo fa ancora meglio: è lui il migliore in questa prima sessione di libere ad Aragón, seguito dal pilota ceco, mentre in terza piazza c’è Niccolò Antonelli.

La classifica

Foto: motogp.com