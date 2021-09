Motomondiale in azione ad Aragón, comincia il 13° GP del 2021. Tutti gli orari TV dell'evento, diretta Sky Sport-DAZN e differita su TV8.

In archivio la conferenza stampa del giovedì, con Maverick Viñales grande protagonista. Ora si comincia a fare sul serio, entra il vivo il 13° appuntamento della stagione MotoGP 2021, il terzo in terra spagnola dopo quelli di Jerez e Montmeló. Un nuovo evento mondiale da non perdere, chi riuscirà ad insidiare Fabio Quartararo, Remy Gardner e Pedro Acosta? Un altro evento da non perdere: la diretta del Gran Premio di Aragón sarà come sempre garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN. Per quanto riguarda TV8, qualifiche e gare verranno ancora una volta trasmesse in differita. A seguire tutti gli orari TV del Gran Premio.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà una volta di più le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato aragonese.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Venerdì 10 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 11 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 12 settembre

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 11 settembre

18.15 Paddock Live

18.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

20.00 Paddock Live

Domenica 12 settembre

17.30 Differita Moto3 Gara

18.45 Differita Moto2 Gara

20.30 Differita MotoGP Gara

