MotoGP, Maverick Vinales: “Il mio riferimento non è Aleix Espargarò”

Maverick Vinales attende il prossimo test MotoGP a Sepang per provare la nuova Aprilia RS-GP. L'obiettivo è superare il compagno di box Aleix Espargarò.

Maverick Vinales ha fatto all’Eicma di Milano insieme a Lorenzo Savadori e Aleix Espargarò. Il trio Aprilia chiude la stagione MotoGP 2021 con un bilancio positivo, ma adesso è tempo di alzare il baricentro. La Casa di Noale vuole lasciare l’ultimo posto nella classifica Costruttori e mirare al podio. Dopo Silverstone c’è fame di buoni risultati e la RS-GP ha le carte in regola per riuscirci. L’arrivo di Vinales servirà a migliorare l’evoluzione della moto e a pianificare un futuro rigoglioso.

Arrivederci a Sepang

Un lavoro non facile visto il livello di competizione, ma finalmente Maverick diventa fulcro di un progetto. Prossima tappa a febbraio, sul circuito di Sepang, per scoprire tutte le novità del 2022. Le prime gare in sella all’Aprilia sono servite per prendere confidenza e comparare i suoi dati con quelli di Aleix Espargarò. Il punto di riferimento resta il più esperto connazionale, ma l’obiettivo è essere pilota di punta della squadra. “Il mio riferimento non è proprio Aleix, sto puntando a qualcosa di più grande“, riporta Motosan.es. “Volevo fare queste gare in maniera molto serena, e le ho usate anche come test per capire dove dobbiamo migliorare“.

Archiviata definitivamente l’esperienza Yamaha, Maverick Vinales passa ad un prototipo radicalmente diverso dalla M1. A cominciare dal disegno del motore V4 che richiede uno stile di guida diverso. La nota dolente resta la frenata. Nel test MotoGP di Jerez i tecnici di Noale hanno apportato varie modifiche all’elettronica e al freno motore per migliorare l’ingresso in curva. Nelle ultime settimane ha lavorato anche sull’aerodinamica, recandosi direttamente a Noale per aiutare gli ingegneri Aprilia. Un approccio che porterà risultati: “Tante volte ho la sensazione di non andare al limite, quindi devo ancora lavorarci su“.

