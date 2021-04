MotoGP, Maverick Vinales criticato sui social: cancella il profilo Twitter

Maverick Vinales dopo la gara MotoGP a Portimao ha eliminato il suo profilo Twitter. L'alfiere Yamaha non ha digerito le critiche di alcuni utenti.

Reggere le tensioni non è mai stato facile per Maverick Vinales. E quanto successo nelle qualifiche di sabato, con il giro cancellato per una dubbia invasione del ‘green’, ha messo in evidenza il suo punto debole. Tanto che alla fine ha deciso di cancellare il suo profilo ufficiale Twitter che contava oltre 350mila follower. Dopo la vittoria nella gara d’esordio di questo campionato MotoGP e il 5° posto in gara-2, l’alfiere Yamaha ha chiuso 11° a Portimao. Un risultato deludente dopo la partenza dalla 12esima piazza, perdendo la possibilità di scattare dalla pole.

Nelle dichiarazioni di sabato e domenica Maverick Vinales non ha mancato di sottolineare il proprio disappunto nei confronti della Race Direction. Tant’è che il programma ‘Pole Position’ di Onda Madrid ha diffuso la notizia che il pilota di Roses avrebbe minacciato Dorna di lasciare il campionato. Notizia prontamente smentita dal diretto interessato, anche se ormai aveva generato una polemica sui social. Tanti i messaggi ricevuto che mettevano in discussione i suoi risultati ottenuti con il marchio di Iwata. “Inventare cose… cosa mi lamento alla Dorna se dobbiamo ringraziarla tutti per il grande campionato che fanno“.

E Vinales ha continuato: “Mi voglio ritirare? Hahaha non me ne vado da qui finché non vinco. E niente scuse, dico sempre la verità, ma se pensi che sia una persona falsa, perfetto!“. Il messaggio è stato un chiaro segnale di turbamento del pilota MotoGP. Difficile mantenere la calma al termine di un week-end iniziato in salita e concluso con un risultato deludente. Molti utenti Twitter chiedevano alla Yamaha di dare la sua M1 factory a Franco Morbidelli per vedere che risultati potesse ottenere. Critiche che Maverick non ha ignorato. “Se qualcuno merita la mia moto, lascio che me la prenda, non ho problemi… E se qualcuno vuole criticarmi, mi allontani dal suo account Twitter, altrimenti elimino il mio profilo“. Detto fatto…