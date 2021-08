Tutto pronto per il primo test con protagonisti Maverick Viñales e Aprilia. Saranno due giornate intense a Misano, presenti anche Ducati, KTM e Honda.

Sembra che qualcuno non veda davvero l’ora di scoprire la RS-GP. Maverick Viñales e Aprilia sono pronti a fare sul serio: il pilota spagnolo infatti ha condiviso le prime immagini della MotoGP che domani proverà per la prima volta. Inizieranno così due giornate di test al Misano World Circuit per cominciare a conoscere la moto della casa di Noale con cui disputerà il Mondiale l’anno prossimo. Ma si parla anche di qualche wild card per quest’anno… Nel suo box coi colori Aprilia anche Matteo Baiocco, ma la casa veneta non sarà l’unica in azione. Certamente però l’attenzione si concentrerà su di loro per ovvi motivi.

Il capitolo Yamaha si è ufficialmente chiuso da poco, ora l’ex iridato Moto3 è pronto a “tornare a scuola” con la struttura veneta. Che proprio ieri ha festeggiato il primo storico podio MotoGP grazie alla super gara di Aleix Espargaró. “Grande Aleix, grande Aprilia, complimenti!” è stato il commento entusiasta di Maverick Viñales. Non si è fatta aspettare troppo la risposta del futuro collega, già compagno di box in Suzuki: “Ti divertirai.” Da domani si comincia, a Misano ci saranno anche Michele Pirro, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Luca Marini ed Enea Bastianini per Ducati. Ma anche KTM con Dani Pedrosa e Mika Kallio, per finire con Stefan Bradl per Honda.