Brad Jones è tornato a casa dopo un mese in Ospedale

Una buona notizia per iniziare la settimana: Brad Jones, 37 giorni il drammatico incidente nel corso di Gara 1 del BSB a Brands Hatch, in data odierna è tornato a casa dove proseguirà la riabilitazione.

La settimana che riporterà il BSB in azione a Snetterton inizia con una bellissima notizia. Brad Jones, sfortunato protagonista di un drammatico incidente lo scorso 24 luglio nel corso di Gara 1 a Brands Hatch, ha lasciato l’Ospedale ed è tornato a casa. Nella sua abitazione proseguirà la riabilitazione, con il peggio che sembra ormai passato.

RITORNO A CASA

Nel bollettino medico diffuso da MSVR (promoter del British Superbike), si rende noto che in data odierna Brad Jones è stato dimesso dal King’s Hospital College di Londra. Dopo le opportune e dettagliate valutazioni dei medici, il vice-Campione British Supersport in carica ha ricevuto l’OK per poter proseguire la terapia riabilitativa nella propria abitazione.

RECUPERO

Il portacolori iForce Lloyd & Jones BMW dovrà seguire un percorso di recupero definito “lungo”, in particolare per quanto concerne gli aspetti neurologici. La famiglia Jones, a cominciare dal padre Tim, ha voluto ringraziare pubblicamente tutto il personale medico, commissari di gara e tutto il circus del BSB per il supporto manifestato in questo periodo.

