Sono scattati ufficialmente i primi due giorni di test per Maverick Viñales ed Aprilia. Qualche immagine dal circuito di Misano, foto di Marzio Bondi.

L’atteso primo contatto tra Maverick Viñales e Aprilia ora è diventato realtà. Sul soleggiato Misano World Circuit non è servita una lunga attesa per vedere questo nuovo binomio in azione: il pilota spagnolo ha iniziato presto a conoscere la RS-GP con cui correrà ufficialmente anche l’anno prossimo. Senza escludere wild card per questa stagione MotoGP, ma una scelta verrà presa dopo questi primi due giorni di attività.

Certo l’attesa era parecchia, espressa anche dallo stesso pilota. Ad appena due giorni dal primo storico podio MotoGP con Aleix Espargaró, ecco che Aprilia ha fatto un altro passo verso il futuro.

C’è tanta curiosità attorno a questo nuovo duo, chissà cosa riusciranno a fare dopo il classico periodo di conoscenza ed adattamento… Ricordiamo, in azione non solo Viñales, ma anche Matteo Baiocco dall’altro lato del box Aprilia. Più le rosse di Pirro, Bagnaia, Zarco, Bastianini e Marini. Oltre ai collaudatori KTM Pedrosa (che disputerà una nuova wild card proprio a Misano…) e Kallio, per finire col tester Bradl per Honda.

Foto: Marzio Bondi