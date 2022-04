Il 2021 è stato un anno davvero ricco di stravolgimenti per Maverick Viñales. Sembrava un inizio di stagione MotoGP promettente con la vittoria a Losail, ma la situazione è cambiata molto presto. Fino al ‘fattaccio’ in Stiria che ha portato alla sospensione e poco dopo al divorzio con Yamaha. Una breve attesa ed eccolo in azione con Aprilia, determinato ad arrivare sempre più in alto. Una sequenza di alti e bassi però anche a livello personale. Il matrimonio e la nascita della figlia nella prima parte dell’anno, mentre a fine 2021 perde il cugino Dean Berta in seguito ad un gravissimo incidente nel Mondiale Supersport 300. Ma è il passato: in Qatar è scattato il 2022 con un ‘nuovo’ Maverick Viñales.

Ricostruzione

Un’annata molto difficile alle spalle, dalla quale ripartire con rinnovata energia e con un nuovo ‘metodo’. “Sono diventato più selettivo in ogni cosa, togliendo qualcosa da una parte ed aggiungendone dall’altra. Ho pensato meno ai problemi e molto di più ai rapporti con le persone.” Maverick Viñales racconta così a motogp.com il suo processo di cambiamento avvenuto dall’anno scorso. Riguardo in particolare se stesso, “Ascolto di più il mio corpo, oltre a guardarmi molto dentro. Penso solo a stare bene ed in salute.” Un lavoro quindi impegnativo sulla sua persona, supportato in particolare dalla costante presenza nel paddock della moglie Raquel e della piccola Nina. Una maggiore serenità personale che si riflette anche nel suo impegno nel Motomondiale, alla sua ottava stagione da quando è approdato in MotoGP.

La sfida con Aprilia

“Ero abituato a stare sempre in top 3, top 4. Vedermi in fondo non è semplice, ma bisogna capirlo, accettarlo e lavorarci su.” Una ripartenza non proprio da zero, ma certamente da una situazione ben diversa. Alcuni passi indietro per ambientarsi e pensare a raccogliere risultati in ottica futura. Da dire che qualcosina è già arrivato, visto che nelle ultime due gare ha messo a referto una doppia top ten. È 7° in Argentina, con Aleix Espargaró vincente. “È sempre il primo da battere, ma ero davvero felice. Abbiamo un ottimo rapporto, trascorriamo tanto tempo insieme e questo certamente aiuta la squadra. C’è un ambiente rilassato e per me è la cosa migliore.” Ad Austin poi è 10° proprio davanti al compagno di box. Notizie incoraggianti. “Devo ancora lavorare duramente per raggiungere la giusta combinazione” ha sottolineato. “Ma nonostante tutto mi vedo veloce… Voglio proprio vedermi quando sarà tutto a posto.”

