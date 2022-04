LEGGI ANCHE VIDEO 24h Le Mans: Guarda qui le highlights della prima parte di gara

20:25 BMW Motorrad esce di scena: motore arrosto

Primo ritiro eccellente intorno alla quinta ora di gara: BMW Motorrad è costretta ad alzare bandiera bianca per il cedimento del propulsore. Causa del problema un sasso ha danneggiato il radiatore, facendo salire alle stelle la temperatura. Prosegue senza intoppi la marcia di Honda FCC TSR che ha quasi un giro di vantaggio sulla Suzuki Sert Yoshimura, che ha perso oltre un minuto per mancanza di benzina 100 metri prima dell’ingresso in pit lane, ma sta recuperando furiosamente. Kawasaki è terza davanti a Yamaha Yart e alla Ducati ERC che regge il ritmo

18:25 Suzuki che combini? Guintoli a secco!

Poco oltre le 3h di gara, all’approssimarsi del terzo giro di pit stop, la Suzuki Sert Yoshimura è rimasta senza benzina in prossimità dell’ingresso dei box. Sylvain Guintoli l’ha spinta fino al rifornimento. Il calcolo errato è costato circa un minuto di ritardo. Per fortuna del team franco-giapponese, proprio in quel momento la corsa è stata neutralizzata per una copiosa perdita d’olio dalla Yamaha Wojcik.

17:45 Honda vs Suzuki, è una sfida totale

Dopo 2h45 di corsa continua il serratissimo duello fra Honda FCC TSR e Suzuki Sert Yoshimura: al momento in pista ci sono rispettivamente Josh Hook e l’ex iridato Superbike Sylvain Guintoli. In terza posizione avanza la Yamaha Yart, condotta da Niccolò Canepa. Inseguono la BMW Motorrad (adesso la guida Ilya Mikhalchyk) e la Ducati ERC adesso con il tedesco Phillip Ottl che ha sostituito all’ultimo Chaz Davies indisponibile per malattia. Anche Kawasaki SRC è perfettamente il gioco: sei costruttori nelle prime sei posizioni, racchiusi in meno di un minuto!

17:15 Bradley Smith è cosciente

Notizie ufficiali riguardo le condizioni di Bradley Smith: il pilota è stato trasportato in ospedale per controlli. Il pilota britannico è cosciente, quindi la situazione non desta preoccupazione. L’ex MotoGP era rimasto per alcuni minuti a terra dopo la collisione alla prima curva con Christophe Seigneur, rimasto illeso.

16:20 Ducati ERC pit stop problematico

Ducati ERC è stata la prima a fermarsi per rifornimento e cambio gomma “ma forse abbiamo sbagliato i calcoli, avevano ancora carburante” ha rivelato Xavi Fores. Fra l’altro la sosta è stata complicata da un problema al cambio ruota anteriore, costato circa 15 secondi rispetto ai team più veloci nella sosta. BMW Motorrad invece ha allungato lo stint più di Honda FCC TSR e Suzuki Sert Yoshimura: la M1000RR consuma pochissimo! La classifica alle 16:20: Suzuki e Honda sempre ai ferri corti, BMW terza posizione a 24 secondi, incalzata da Ducati ERC quasi in scia.

15:55 Yart Yamaha parte con l’handicap

La formazione ufficiale Yamaha ha vanificato la pole per le difficoltà di accensione del motore al via. Karel Hanika è scattato in grande ritardo, ma la neutralizzazione per incidente alla prima curva che vede coinvolto l’ex MotoGP Bradley Smith ha limitato i danni. Al momento la #7 occupa la sesta posizione a circa 27 secondi dalla testa della corsa. Ducati ERC sta andando fortissimo: Fores è a soli 2 secondi dalla coppia di testa: Suzuki Sert Yoshimura e Honda FCC TSR.

15:25 Honda prende le redini

Dopo venti minuti di neutralizzazione, la safety car ha lasciato via libera ai piloti e la corsa è ripresa a tutto gas. Mike di Meglio, primo stint con Honda FCC TSR, ha ripreso il comando ai danni di Gregg Black con Suzuki Sert Yoshimura. Nel pacchetto di testa la BMW ufficiale, con Jeremy Guarnoni alla guida, e la Ducati ERC con Xavi Fores alla guida.

15:00 Partiti, subito un botto pauroso

Partita la 24h Le Mans e subito colpi di scena. Yart Yamaha non si è accesa al primo colpo per cui Karel Hanika, autore della pole, è scattato nelle retrovie. Alla prima, velocissima curva del circuito, la Sert Suzuki Yoshimura campione in carica ha difeso la prima posizione dall’attacco di FCC TSR Honda. A centro gruppo caduta per le moto 96 (Yamaha Moto Ain) e 77 (BMW Seigneur Motorsport): Brandley Smith, britannico ex MotoGP, è rimasto a terra ed è soccorso dal personale medico. Si è rialzato subito l’altro pilota coinvolto, Christophe Seigneur. Intanto in pista è entrata la Safety Car, gara subito neutralizzata. Smith corre con il nostro Claudio Corti e il francese Corentin Parolari. Nessuna informazione, al momento, sulle condizioni.

Invasione di pubblico

La 24h Le Mans si corre senza alcuna restrizione legata alla pandemia. I biglietti sono stati esauriti in prevendita, 80 mila gli spettatori presenti. Un colpo d’occhio fantastico e grandissima emozione prima del via.

Il pre gara

La 45° edizione della 24 ore di Le Mans scatta alle 15:00 e si concluderà alla medesima ora nella giornata di domani, domenica 17 aprile. E’ il primo dei cinque round del FIM Endurance World Championship. Campione in carica la Suzuki Sert Yoshimura. In pole c’è Yart Yamaha, formazione ufficiale della marca del diapason che comprende anche il nostro Niccolò Canepa. Qui la cronaca e qui video highlights sulla qualifica. Durante la 24h pubblicheremo in esclusiva le immagini delle fasi principali, a cominciare dalla partenza.

La situazione meteo

Le condizioni ambientali da sempre giocano un ruolo importantissimo nelle 24h, specie a Le Mans dove il meteo è spesso assai mutevole. Per questa edizione non ci dovrebbero essere problemi: al momento del via è previsto cielo sereno, con 22 °C. Condizioni perfette anche per la nottata e per domani. Partendo da queste premesse e dal fantastico riferimento di Yart Yamaha in qualifica, si può ipotizzare che sarà un’edizione record. Ovviamente al netto delle neutralizzazioni con Safety Car, che entra in pista in caso ci siano problematiche di sicurezza per incidenti, perdite d’olio, ect.

I vincitori delle edizioni più recenti



2021: Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Siméon, Sylvain Guintoli) 855 giri

2020: F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Freddy Foray, Mike De Meglio) 816 giri

2019: Team SRC Kawasaki France (Jérémy Guarnoni, David Checa, Erwan Nigon) 839 giri

2018: F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Freddy Foray, Alan Techer) 843 giri

2017: GMT94 Yamaha (Mike Di Meglio, David Checa, Niccolò Canepa) 860 giri