MotoGP, Marquez sfrutta la scia di Bagnaia: “Senza non sarei qui”

Marc Marquez ritorna in prima al termine delle qualifiche MotoGP a Phillip Island, merito soprattutto della scia di Pecco Bagnaia. Ancora una volta deve usare astuzia e strategia per restare incollato agli scarichi delle Desmosedici GP22, ma nulla può contro il poleman Jorge Martin che stanzia un nuovo record del circuito. Il pilota della Repsol Honda prima di rimanere agganciato a Pecco, ha sfoderato un altro salvataggio che ricorda i bei tempi prima dell’infortunio all’omero destro. Sembrava a terra quando lo l’avantreno si è bloccato alla curva 10, ma è riuscito a rimanere in sella alla moto con un movimento da manuale. Qui le video highlights della qualifica.

Dall’aero-pack al setting per le qualifiche

Marc Marquez ha mancato la sua sesta pole position australiana in carriera per soli 13 millesimi. Non manca qualche polemica sulla sua continua ricerca delle scie per piazzare un buon risultato nelle qualifiche. “Sì, certo, il riferimento e la scia di Pecco sono stati molto utili“, ha ammesso l’otto volte iridato “Perché sappiamo che con il pacchetto che abbiamo attualmente con la Honda, è impossibile per tutti ottenere un tempo del genere. Quindi dobbiamo cercare un frontman veloce. Ho seguito Pecco così sono riuscito a fare un buon giro“.

Le condizioni del braccio sono in netta ripresa, Marc ha ripreso a mordere le prime posizioni e vuole cercare di restarci. Nella prima giornata di prove libere ha speso tempo per testare il nuovo Aero-pack della RC213V, un’evoluzione del pacchetto visto nel test di Misano e non ancora omologato. Sabato l’attenzione era rivolta alla prestazione pura: “Dal test di Misano di circa cinque settimane fa sento dei progressi molto incoraggianti. Ora sarà importante prepararci al meglio per la prossima stagione MotoGP“. Ma senza la ruota di Pecco Bagnaia mai avrebbe ottenuto il secondo posto nelle qualifiche in Australia. “La sua scia è stata fondamentale, senza non sarei qui. A parte questo, sono molto contento perché sembra che continuiamo a migliorare“.

Marc Marquez in cima alla MotoGP

Per la gara la scelta della gomma posteriore (media o hard) sarà fondamentale. Il punto di riferimento, la moto da battere è la Ducati di Pecco Bagnaia. “Ho visto come accelera la Ducati, come prendono il tempo sul rettilineo“, ha sottolineato Marc Marquez. Piano piano la Honda prova a riavvicinarsi ai vertici, ma quanta fatica… La mancata caduta alla 10 è un segno evidente che questo prototipo è al limite. “Se hai una moto veloce sul rettilineo è più facile gestire la gomma. In questo momento, non sono nella posizione per poter gestire la gomma“. Per domani il podio non è un traguardo impossibile. “La parola podio è reale. Per raggiungerlo tutto deve quadrare: se scegliamo bene la gomma posteriore, se facciamo una partenza, i primi giri e la Ducati rallenta un po’… se fosse una gara veloce anche una top 5 sarebbe ottima“.

Foto: Box Repsol