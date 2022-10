LIVE MotoGP Phillip Island 2022: diretta Qualifiche in tempo reale

05:02 – Vinales chiude al comando le FP4 in 1’28″9 precedendo le Ducati di Zarco, Bezzecchi e Bagnaia. 6° Quartararo, Morbidelli.

04:59 – Dopo il “Gardner Straight”, la “Doohan Corner” (curva 1) e lo “Stoner Corner” (curva 3), il tornante della curva 4 del famoso circuito australiano sarà intitolato “Miller Corner”. Un segno di riconoscimento per Jack Miller che sta correndo la sua ultima stagione MotoGP prima di passare in KTM. Una settimana fa ha sposato la sua dolce metà Ruby. 5° in campionato ha un gap di 40 punti dalla vetta ed è ancora aritmeticamente in corsa per il titolo iridato. ‘JackAss’ ha partecipato alla cerimonia di ridenominazione della curva 4 tenutasi dopo le FP3.

04:57 – Finora i due grandi protagonisti del Mondiale, Quartararo e Bagnaia, non hanno particolarmente brillato nel weekend australiano. Per tutte le classifiche leggi QUI.

04:55 – Sta per chiudersi l’ultima sessione di prove MotoGP a Phillip Island. La top-10: Vinales, Zarco, Bezzecchi, Bagnaia, Mir, Quartararo, Martin, A. Espargarò, Miller e Morbidelli.

04:50 – In corse le FP4 sul tracciato australiano: Johann Zarco al comando in 1’29″198 davanti a Marco Bezzecchi e Maverick Vinales raccolti in poco più di un decimo.

Il pre-Qualifiche MotoGP di Phillip Island

Sul circuito di Phillip Island va in scena il 18esimo turno di Qualifiche della stagione MotoGP 2022. Nella classifica combinata delle prime tre sessioni di prove libere è Marc Marquez a segnare il best lap in 1’28″462. Seguono Luca Marini e Jorge Martin, 4° Aleix Espargarò davanti a Marco Bezzecchi, Jack Miller e Alex Marquez. Pecco Bagnaia riesce a centrare la top 10 insieme a Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

Dovranno passare per il Q1 alcuni “nomi illustri” come Johann Zarco, il più veloce nella giornata di venerdì in Australia, insieme ad Enea Bastianini, Miguel Oliveira e Brad Binder. La scelta delle gomme da gara è ancora aperta per molti team, potrebbe non essere decisa fino alle FP4. Piero Taramasso, boss della Michelin, ha annunciato che tutte e tre le mescole (dura, media e morbida) sono concepibili all’anteriore. La maggior parte dei piloti tenderà verso la media al posteriore, perché la morbida diminuisce significativamente dopo 4-5 giri. Per la mescola dura sarebbero necessarie temperature d’asfalto di 35 gradi, ma la colonnina di mercurio per adesso resta al di sotto.