MotoGP 2022, Classifica Piloti e Costruttori dopo la gara in Thailandia

Al termine della gara in Thailandia la classifica aggiornata del campionato MotoGP 2022 regala grosse sorprese. Lo “zero punti” di Fabio Quartararo, che ha chiuso fuori dalla zona punti dopo 26 giri disastrosi sul bagnato, consente a Pecco Bagnaia di avvicinarsi minacciosamente alla leadership che adesso dista 2 lunghezze. A tre gara dalla fine del Mondiale la corsa per il titolo iridato si riapre clamorosamente ed è il pilota Ducati il vero favorito, forte di una Desmosedici GP22 veloce in ogni condizione e su ogni tracciato. Questa è l’occasione che a Borgo Panigale aspettavano dal 2007 ed ora Bagnaia è ad un passo dalla realizzazione del sogno. Qui le highlights del GP Thailandia.

Non riesce a sfruttare questa nuova grande occasione Aleix Espargarò, 11° nel GP di Thailandia e rosica appena 5 punti a Quartararo. Adesso sono 20 i punti di distacco dalla vetta e a tre gare dalla fine è ancora in corsa per lo scettro iridato, ma Aprilia si morde le mani dopo quanto successo una settimana fa a Motegi. Enea Bastianini mette a segno una gara di difesa al Buriram guadagnando un sesto posto che gli permette di avvicinarsi alla terza posizione di classifica che ora dista 19 punti. Ma alle sue spalle c’è Jack Miller ad una sola lunghezza, dopo la vittoria in Giappone e il 2° posto in Thailandia.

Classifica Piloti MotoGP 2022

1. Fabio Quartararo (Yamaha) – 219 punti

2. Pecco Bagnaia (Ducati) – 217 punti

3. Aleix Espargarò (Aprilia) – 199 punti

4. Enea Bastianini (Ducati) – 180 punti

5. Jack Miller (Ducati) – 179 punti

6. Brad Binder (KTM) – 154 punti

7. Johann Zarco (Ducati) – 151 punti

8. Miguel Oliveira (KTM) – 131 punti

9. Jorge Martin (Ducati) – 127 punti

10. Maverick Vinales (Aprilia) – 122 punti

11. Alex Rins (Suzuki) – 112

12. Luca Marini (Ducati) – 101

13. Marc Marquez (Honda) – 84

14. Marco Bezzecchi (Ducati) – 80

15. Joan Mir (Suzuki) – 77

Classifica Costruttori MotoGP 2022

1 .Ducati 391 punti (vincitore del titolo). 2° Aprilia 235° 3° Yamaha 224° 4° KTM 206° 5° Suzuki 138° 6° Honda 124°

Campionato Mondiale a Squadre

Ducati Lenovo Team 396 punti Aprilia Racing 321 Red Bull KTM Factory 285 Prima Pramac Racing 278 Monster Energy Yamaha 250 Gresini Racing 203 Suzuki Ecstar 189 Mooney VR46 Racing 181 Repsol Honda 135 LCR Honda 96 WithU Yamaha RNF 28 Tech3 KTM Factory 18