Moto3 Phillip Island: Sasaki pole da record, Guevara 7° per il titolo

Continua la corsa a suon di giri memorabili per Ayumu Sasaki. Stavolta con la pole position arriva anche il nuovo record assoluto di Phillip Island, niente male per il battagliero pilota Max Racing Team. Che sia proprio lui quello in grado di rimandare la festa iridata di Izan Guevara? Lo svantaggio di 71 punti ci dice che è difficile, ma chi lo sa… Il #28 poi è settimo, dietro a Sergio Garcia in prima fila ma ben più avanti di Dennis Foggia solo 12°. Domani sarà una gara da non perdere, gli orari del GP.

Q1: nessun italiano

Rossi, Migno, Surra, Carraro e Bartolini sono tra i protagonisti di questa prima sessione di qualifiche. La brutta notizia è che nessuno di loro si assicurerà una delle quattro posizioni utili per passare il turno… Anzi, Migno finisce la sessione con un incidente. John McPhee invece si prende la prima posizione, seguito da David Muñoz, Carlos Tatay e Taiyo Furusato. Sono loro i quattro che passano il turno.

Q2: Sasaki prende il volo

La lista dei 18 è completa, scatta la lotta per la pole position. Con qualche scintilla tra Masia e Muñoz, che vale un richiamo ad entrambi dalla Direzione Gara. Ayumu Sasaki invece ha messo il turbo e polverizza il record assoluto di circa due decimi! Nessuno è più in grado di insidiare l’agguerrito pilota giapponese, Sergio Garcia deve fermarsi a +0.187, anche se vale un’ottima seconda posizione davanti al rookie Ivan Ortola. Izan Guevara invece ha la sua prima occasione per chiudere i conti dal 7° posto in griglia, dietro al migliore dei nostri, Stefano Nepa. Dennis Foggia invece è solo 12°, senza tempo il collega Suzuki per un incidente.

Foto: Max Racing Team