MotoGP, Marc Marquez: “Valentino Rossi n° 1 nelle spy-war”

Nell'ultima puntata della miniserie DAZN Marc Marquez risponde alle accuse di Valentino Rossi sui fatti del 2015: "Sono sorpreso dalle sue parole...".

La miniserie di DAZN su Valentino Rossi e Marc Marquez ha risollevato un vecchio polverone. Ha soffiato sulla cenere mai sopita di quanto avvenuto a Sepang nel 2015, con il titolo MotoGP scivolato nelle mani di Jorge Lorenzo. Il campione di Tavullia non ha mai perdonato l’intrusione del Cabroncito, quella “marcatura a uomo” in Malesia, come vendetta per le parole pronunciate in conferenza stampa a Phillip Island. Il pilota Honda non aveva nulla da perdere, il Dottore ha dovuto rinunciare al decimo Mondiale.

Nell’ultima puntata della miniserie televisiva, e in più di ogni occasione, Valentino Rossi ha rimarcato di vivere le stesse sensazioni di quel dopo gara. Anche a distanza di oltre cinque anni. Su DAZN Marc Marquez ha avanzato la sua tesi difensiva, consapevole che in una guerra mediatica con il pesarese avrebbe la peggio. “Valentino è il pilota numero uno quando si parla di ‘spy-war’. Ma questa volta sono sorpreso dalle sue parole… Ho visto di persona come ha sferrato un calcio, con questo ha bloccato il mio freno anteriore e alla fine sono caduto“.

Nel GP di Sepang in questione il #46 stava cercando di andare avanti per guadagnare terreno e punti sul compagno di box. Poteva essere terreno favorevole per la corsa al titolo, visto che Valencia per tradizione era una pista pro-Lorenzo. Marc Marquez non ha ceduto il passo e ha insistito a chiudere ogni spiraglio. Poi l’accusa del calcio che Valentino Rossi ha sempre respinto. “In quel momento volevo dire a Marquez “cosa stai facendo?” Non volevo farlo cadere e soprattutto non l’ho preso a calci. Mi ha colpito una gamba con il manubrio ed è per questo che è caduto anche lui“. Non l’ha vista così la Direzione di Gara che lo ha poi condannato alla partenza dall’ultima fila nel decisivo round del Ricardo Tormo. Tutto il resto è storia ormai risaputa.

