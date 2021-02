Lucio Cecchinello guarda con fiducia alla stagione 2021 con Alex Márquez. "Nessuno se l'aspettava sul podio all'esordio. Spero possa regalarci qualche emozione."

Questa mattina LCR Honda ha presentato la prima metà della sua squadra (domani tocca a Nakagami). Alex Márquez infatti affronta la seconda stagione MotoGP con i colori della squadra di Lucio Cecchinello, dopo un anno d’esordio con il team ufficiale della casa dell’ala dorata. Il boss LCR, fresco di rinnovo per continuare in classe regina, guarda con grande fiducia a ciò che può fare il suo nuovo pilota. Gli obiettivi di conseguenza sono più che ambiziosi.

“Tante cose da preparare per la prossima stagione. Siamo emozionati, non vediamo l’ora di cominciare” ha dichiarato Lucio Cecchinello nel corso della presentazione. “È un bel feeling essere arrivati a questo punto e ne approfitto per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per questo. Abbiamo ottenuto finora 85 podi tra 125cc, 250cc, MotoGP e MotoE, tra i quali 24 vittorie, oltre a 27 pole position. Speriamo di fare ancora di più.”

Ha solo commenti positivi poi per il suo nuovo acquisto. “L’anno scorso Alex ha disputato una stagione incredibile, soprattutto la seconda parte.” ha sottolineato Cecchinello. “Penso che nessuno si immaginasse che potesse salire sul podio per due volte nel suo anno d’esordio. Ha dimostrato di essere competitivo, nonché di essere capace di lottare per il podio e per vincere delle gare. Spero che possa continuare la sua crescita e regalare anche qualche altra emozione alla nostra squadra.”

