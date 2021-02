Petronas Yamaha SRT con Rossi e Morbidelli si presentano l'1 marzo, Suzuki con Mir e Rins il 6 del mese. Comunicate le date degli eventi online.

Abbiamo anche le date di presentazione di altre due squadre MotoGP. Il Team Suzuki Ecstar e Petronas Yamaha SRT infatti hanno comunicato i rispettivi eventi per dare il via alla nuova stagione. Entrambi avranno luogo nei primi giorni di marzo, a precedere l’inizio dei test ufficiali in Qatar. Vediamo nel dettaglio.

Il team satellite Yamaha si prepara alla nuova stagione MotoGP con Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Avremo quindi il primo evento ufficiale della rinnovata coppia in Petronas SRT: l’evento andrà online a partire dalle 10:30, visibile su motogp.com e sul canale YouTube della struttura malese.