MotoGP: Marc Márquez, ufficiale l’assenza nei GP in Qatar

Marc Márquez non inizierà la stagione 2021 in Qatar. Ufficiale la sua assenza nei primi GP dell'anno. "Mi sarebbe piaciuto, ma è più prudente."

Marc Márquez non disputerà il Gran Premio del Qatar. D’accordo con lo staff medico del Hospital Ruber, il pluricampione MotoGP non prenderà parte al round inaugurale del 2021. Al suo posto quindi ci sarà il tester Stefan Bradl. Márquez si sottoporrà ad un altro esame il prossimo 12 aprile. Quindi non solo un’assenza per il primo round del 2021, ma anche per il secondo evento stagionale, ovvero il GP di Doha del 4 aprile. Vedremo se il pilota catalano riuscirà a rientrare per la tappa a Portimao.

Il personale medico che sta tenendo d’occhio le sue condizioni dopo l’ultimo intervento ha sconsigliato il rientro. Per i dottori è più prudente non accelerare il processo di recupero dopo tanto tempo di inattività. Il pilota di Cervera è tornato in moto in questi giorni, ma non è sufficiente per riprendere a competere nel Motomondiale. Dopo tutte le complicazioni accusate, si vogliono evitare ulteriori rischi all’omero, evitando quindi un prematuro ritorno a questi livelli.

“Dopo l’ultima visita, i dottori mi hanno detto che era più prudente non partecipare ai Gran Premi in Qatar” ha ammesso Marc Márquez. “Meglio continuare il processo di recupero seguito nelle ultime settimane. Avrei davvero voluto partecipare al round d’apertura del Campionato del Mondo MotoGP, ma dobbiamo continuare a lavorare. Bisogna cercare di tornare alle condizioni ottimali per essere così in grado di tornare a competere.”

Foto: @HRC_MotoGP