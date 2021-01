MotoGP, Marc Márquez: “Primo giorno di ciclismo indoor!”

Marc Márquez continua a lavorare sul suo recupero. Un altro passo avanti, ma la strada appare ancora piuttosto lunga.

Continua il processo di recupero di Marc Márquez. Stavolta il pluricampione MotoGP si è fatto vedere in azione in palestra, per la prima sessione di ciclismo indoor dopo il 3° ed ultimo intervento. Immancabile il tutore al braccio, in un processo di recupero che sarà ancora piuttosto lungo. Dopo l’ultima visita al Hospital Ruber, questo è certo un altro passo avanti in quella che ormai è diventata davvero una lunga riabilitazione, a causa di una serie di problemi.