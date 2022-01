MotoGP, Marc Marquez: primo bilancio dopo il test di Portimao

Marc Marquez pronto per il test MotoGP di Sepang. Ottime sensazioni dopo la giornata in pista a Portimao: presenti suo fratello Alex e Santi Hernandez.

Nell’arco di pochi giorni Marc Marquez si è messo in sella ad una moto da cross, è andato alla presentazione della Honda, è ritornato in pista a Portimao. Domenica, verso ora di pranzo, il campione della MotoGP si è messo al manubrio della RC213V-S, completando 65 giri in 4 uscite. Sui social sono apparse immagini del pilota a bordo pista, ai box e in azione: “Ecco per cosa sono fatte le domeniche“. In un video il fido capotecnico Santi Hernandez che lo incoraggia. Quindi Marquez che esce dai box e comincia a pennellare i saliscendi del circuito di Algarve. Con lui suo fratello Alex, con cui ha affrontato il viaggio in auto dalla Spagna.

Marc stacca il biglietto per Sepang

Una giornata positiva per Marc Marquez che ritornerà nel paddock della MotoGP a Sepang, in occasione del primo test IRTA 2022. Il 5-6 febbraio, salvo improbabili sorprese, lo rivedremo nel box Repsol Honda al fianco di Pol Espargarò. La diplopia lo ha costretto a saltare gli ultimi due GP della stagione 2021, in un campionato iniziato già in salita per il precedente infortunio di Jerez 2020. L’otto volte campione del mondo sfida anche la sorte, scegliendo Portimao, dove ha fatto il rientro in MotoGP lo scorso anno. Prima con un test privato, poi con il GP concluso con un 7° posto.

Secondo le prime indiscrezioni lo sforzo e la velocità non hanno dato nessun problema a Marc Marquez. Persone presenti hanno riferito di un Marquez “contentissimo, che ha girato dal mattino alle 9.30 e fino al tardo pomeriggio, ma senza transponder. E da quanto si vedeva non si avvertiva niente di diverso da quel che fa in gara“. Dal canto suo il “Cabroncito” sembra entusiasta al termine del test: “Sono felice di aver rivissuto la sensazione di velocità“. Fra tre settimane quasi certamente sarà in Malesia per provare la RC213V 2022. Intanto in casa Honda si preparano per la prima uscita annuale: Stefan Bradl e il test team HRC saranno presenti alla due giorni di Jerez organizzata dalla Kawasaki WSBK il 26 e 27 gennaio.

