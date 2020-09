MotoGP, Marc Marquez prenota il ritorno a Le Mans?

Marc Marquez potrebbe fare visita al box Honda nel prossimo round MotoGP in Catalunya. Nel mirino il ritorno in pista a Le Mans.

Due mesi dopo l’incidente all’esordio stagionale di MotoGP a Jerez, Marc Marquez vede la luce in fondo al tunnel. Riappare sui social visibilmente provato da questo periodo di stop forzato, dopo due interventi all’omero del braccio destro. E un Mondiale che, arrivato al giro di boa, non può più attendere il suo ritorno per la corsa iridata. Resterà nella storia il suo tentativo di provare a rimettersi in sella alla Honda RC213V a 72 ore di distanza dalla prima operazione. Ma ha pagato a caro prezzo il suo coraggio, considerando che dopo sette GP ancora non c’è un leader.

Marc Marquez forse farà visita nel box Honda in questo week-end in Catalunya, ma si fanno più insistenti le voci di un ritorno in pista per il 9 ottobre a Le Mans. HRC ha confermato che Stefan Bradl correrà nel prossimo week-end al posto del campione in MotoGP. Allo stesso tempo afferma che la casa nipponica lo ha convocato solo per una gara, dovendo fare anche i conti con l’intervento al braccio che riporta ancora i punti di sutura. La chiamata per una gara singola apre alla possibilità di rivedere il fenomeno di Cervera nel successivo round in Francia.

In ogni caso, Stefan Bradl sarebbe pienamente disponibile a correre anche a Le Mans, nel caso in cui HRC decidesse di non rischiare Marc Marquez. Forse nel prossimo Gran Premio sarà lui stesso a schiarire le idee. In ogni caso ha già ripreso la sua preparazione fisica una settimana fa, quando ha completato i suoi primi 30 minuti di corsa. Successivamente, il pilota Honda è rimontato in sella alla sua mountain bike, proteggendosi il braccio destro con una protezione in fibra di carbonio. Adesso riappare con la lunga cicatrice in vista, segno di un ulteriore step fisico. Il regno della MotoGP attende il suo re.