MotoGP, Marc Marquez: nuovo caso di diplopia, il Mondiale ora è a rischio

La situazione clinica di Marc Marquez si complica dopo la caduta nel warm-up a Mandalika, che ha costretto il campione della Honda a rinunciare alla seconda gara del campionato MotoGP 2022. Un nuovo caso di diplopia ha colpito il fenomeno di Cervera. Domenica il team medico del circuito aveva diagnosticato una commozione cerebrale e diversi traumi minori prima di essere trasferito all’ospedale di Mataram. Qui è stato sottoposto a un esame medico più approfondito e a una TAC in cui sono state escluse lesioni gravi, ma è stato dichiarato unfit per la gara.

Stagione MotoGP a rischio per Marquez

Durante il viaggio di ritorno in Spagna, Marc Marquez ha iniziato ad avvertire fastidi alla vista. Al suo arrivo a Barcellona nella giornata di lunedì si è sottoposto ad accertamenti all’Hospital Clínic de Barcelona con il suo oculista di fiducia, il dottor Sánchez Dalmau. Dopo un esame approfondito ha confermato il ritorno della diplopia di cui il pilota ha sofferto lo scorso novembre in seguito alla caduta dalla oto da enduro. Questa mattina ha visitato il suo team medico, guidato dal dottor Samuel Antuña, presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid per valutare tutte le contusioni causate dall’incidente ed eseguire una risonanza magnetica al cervello.

Non sono risultate lesioni, ma adesso è la condizione visiva a destare preoccupazione, perché la terapia conservativa potrebbe richiedere settimane di stop se non mesi. E non è da escludere che possa essere necessario un intervento chirurgico. Il Dottor Sánchez Dalmau conferma “un nuovo episodio di diplopia causato da una recidiva della paralisi del quarto nervo destro, con un coinvolgimento minore rispetto a quello avvenuto nell’infortunio del novembre 2021. Dopo questo esame, è stato inizialmente deciso di seguire un trattamento conservativo con test medici periodici. La prossima settimana, Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo controllo per valutare l’evoluzione dell’infortunio e prevedere il periodo di recupero stimato per tornare alla competizione“.

Le prime dichiarazioni di Marc Marquez

Una brutta tegola per il campione della MotoGP, che sembrava finalmente uscito dal tunnel degli infortuni. Marc Marquez ricade in un incubo senza fine e non può fare altro che attendere senza un lmite di tempo. “Sembra un déjà vu… Durante il viaggio di ritorno in Spagna ho iniziato ad avere fastidi con la mia vista e abbiamo deciso di visitare il dottor Sánchez Dalmau, che ha confermato che ho un nuovo episodio di diplopia. Fortunatamente, è meno grave dell’infortunio che ho avuto alla fine dell’anno scorso. Ma ora è il momento di riposare e aspettare di vedere come si evolve la lesione. Come sempre, grazie mille a tutti per il vostro sostegno!“.