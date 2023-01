MotoGP, Marc Marquez in pista: test ad Aragon con suo fratello Alex

La presentazione delle livree Yamaha riscalda l’atmosfera della MotoGP, inizia il conto alla rovescia in vista del primo test Irta 2023 a Sepang dal 10 al 12 febbraio. Dopo un inverno tra sessioni in palestra e allenamenti con la moto da cross, Marc Marquez è finalmente ritornato in pista al MotorLand di Aragon con la sua Honda CBR600.

Marc Marquez verso il 100% fisico

Ad Aragon c’erano anche Jose Luis Martinez, Jose Luis Carrion Moreno e suo fratello Alex che ha girato su una moto total-black. Marc Marquez è sorridente e fiducioso di avere recuperato la miglior condizione fisica dopo il triennio 2020-2022 contrassegnato dagli infortuni e le operazioni all’omero destro. La sua attenzione è principalmente puntata sul braccio e scrollarsi di dosso quei piccoli fastidi che lo hanno accompagnato fino al termine dell’ultima stagione MotoGP. “Questo inverno capiremo cos’è il 100% del braccio. Un braccio operato quattro volte non sarà al 100% come l’altro braccio – ha ammesso alcune settimane fa -. Il ritorno alle competizioni è stato buono ed è andato in crescita, ma in certi punti noto ancora disagio. Questo inverno sarà il momento di lavorare in modo specifico sui muscoli più deboli, in modo che la compensazione della spalla e del braccio in generale sia buona“.

Il nuovo piano Honda MotoGP

La parola d’ordine: remare tutti nella stessa direzione. Marc Marquez chiede lo stesso massimo impegno anche da parte della Honda. Ci sono segnali di “rinascita” nel box, dopo i vari cambiamenti all’organigramma tecnico e all’adozione degli scarichi Akrapovic, marchio affermato che ha sostituito l’azienda lombarda SC-Project. Ma non è tutto, perché secondo indiscrezioni potrebbe arrivare un pezzo da novanta dalla Suzuki. Si tratta di Ken Kawauchi, il manager tecnico di successo di Suzuki Ecstar, sarà presto presentato come il nuovo direttore tecnico di HRC. Il capo della HRC Shinya Wakabayashi confermerà presto il nuovo arrivo, il team manager Alberto Puig, Shinichi Kokubu e il manager Tetsuhiro Kuwata in posizioni di responsabilità in MotoGP. Ma il tempo stringe e Marc vuole una moto competitiva da subito se vogliono che il sodalizio con il campione continui anche oltre il 2024.

Foto: MotoGP.com