MotoGP: accordo pluriennale tra Honda HRC ed Akrapovic

Dal 2023 la Honda RC213V sarà equipaggiata con il sistema di scarico Akrapovic. Questo il risultato di un accordo pluriennale tra Honda HRC e l’azienda slovena, un marchio di successo tra MotoGP, WorldSBK, MXGP, EWC, giusto per citare qualche campionato. A cominciare dal Mondiale Superbike ottenuto nel 2000 con la Honda RC51 guidata da Colin Edwards. Un altro passo per l’Ala Dorata in una direzione ben chiara: tornare a vincere nella classe regina del Motomondiale.

“Siamo lieti di annunciare Akrapovic come nuovo partner tecnico dal 2023 in avanti” ha dichiarato Tetsuhiro Kuwata, direttore HRC. “Ha un record impressionante in vari campionati, migliorando costantemente la propria conoscenza tecnica. Lavoreremo insieme per sviluppare il sistema di scarico della Honda RC213V, unendo gli sforzi per compere passi avanti. Siamo sicuri che questa collaborazione ci porterà successi ed ulteriori sviluppi.”

“Collaborare con Honda in MotoGP è un onore” ha aggiunto Slavko Alojz Trstenjak, a capo di Akrapovic Racing R&D. “Nonché un altro passo nella nostra partnership, che ha già portato a due titoli WorldSBK ed a più vittorie alla 8 Ore di Suzuka. Siamo lieti che il Repsol Honda Team abbia scelto Akrapovic come partner tecnico per lavorare insieme allo sviluppo del sistema di scarico della RC213V.”

Foto: motogp.com