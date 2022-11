Marc Marquez può contare su un cervellone ingegneristico elettronico come Filippo Tosi, 40enne di origine milanese, approdato in Honda nel 2017. Dopo un passato in Ducati e in Magneti Marelli, dove ha appreso i segreti della centralina elettronica unica montata sulle MotoGP nelle ultime sette stagioni. Non facile abituarsi alla mentalità giapponese, molto diversa da quella europea. Eppure essere al fianco di un pluricampione cambia molte cose.

Un ingegnere italiano nel box Honda

Cinque anni fa arriva la chiamata di HRC, alla ricerca di un ingegnere elettronico di peso per il box del fuoriclasse. “Quando stavo per entrare in Honda, l’idea di lavorare con i giapponesi è stata una grande spinta per me, perché sono una cultura completamente diversa“, racconta in una nuova puntata di ‘Behind the Dream’. “Quando sono arrivato qui, ho capito che sono davvero due culture diverse. Poi ho anche capito che avere un mix di europei e giapponesi potrebbe essere uno dei nostri maggiori punti di forza, perché prima lavoravo in aziende dove c’erano solo italiani o europei“.

Attualmente Filippo Tosi vive a Bologna ed è quotidianamente collegato con il Giappone, non facile considerando la differenza notevole di fuso orario. “Mi alzo molto presto, approfitto della mattinata per comunicare con il Giappone, parliamo, inviamo email… e poi nel pomeriggio faccio il mio lavoro di ingegnere, quando produco risultati“.

Marquez e il difficile momento in MotoGP

L’ingegnere Tosi lavora con un talento puro della MotoGP del calibro di Marc Marquez, “una persona incredibile, oltre ad essere un pilota molto veloce. A volte ritorna ai box dopo una sessione e lo vedo prendere carta e penna per scrivere la telemetria. Questo per me è qualcosa di incredibile… Poi torno al mio computer, controllo i numeri ed è esattamente come ha detto. Onestamente, penso che sia qualcosa di un altro pianeta“, racconta in merito al fenomeno di Cervera. Gli ultimi anni non sono andati come si desiderava, passando dalle stelle all’ultimo posto in classifica costruttori.

Nessuna vittoria nella stagione 2022, ma solo due podi in totale (Pol Espargarò a Losail, Marc Marquez a Phillip Island). “Penso che ci siano diversi motivi, alcuni sono sotto il nostro controllo, altri no, per esempio l’infortunio di Marc. Quello in cui credo e sono convinto è che torneremo al top, e come ingegneri dobbiamo analizzare la situazione con obiettività, credere in noi stessi, nelle nostre forze e capacità. E cercare di migliorare questa moto il più possibile. Siamo le stesse persone che fino a poco fa hanno vinto per tanti anni di fila. Sono sicuro – ha concluso Filippo Tosi – che usciremo da questa situazione“.