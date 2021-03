MotoGP: Marc Márquez, il lavoro continua. Sperando nel pronto ‘decollo’

Marc Márquez lavora senza sosta per tornare in forma. Nessun rientro precipitoso, ma il pluricampione MotoGP cercherà di prendere presto un volo...

Il pluricampione MotoGP lavora instancabilmente per tornare il più presto possibile in azione. Lo stesso Marc Márquez ha confermato la sua assenza nei test in Qatar, ma il primo Gran Premio dell’anno a Losail è utopia? Il catalano ci spera, ma non farà ‘colpi di testa’ per esserci ad ogni costo, quindi nessun ritorno precipitoso come a Jerez. Come ha dichiarato nel meeting dopo la presentazione, si presenterà sul circuito qatariota solo col consenso dei dottori che seguono i progressi del suo braccio.