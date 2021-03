MotoGP, Enea Bastianini tampone sospetto: “perde” l’aereo per il Qatar

Enea Bastianini salterà lo shakedown dei test MotoGP in Qatar. Un tampone sospetto lo costringe a perdere il volo charter organizzato da Ducati.

Tutti i piloti Ducati MotoGP, ad eccezione di Enea Bastianini, sono già a Doha. Il rookie romagnolo del team Esponsorama non ha ottenuto un risultato chiaro dopo il tampone molecolare, quindi ha dovuto ripetere nuovamente l’esame e attendere ore per i nuovi risultati. Dovrà quindi attendere giovedì per il prossimo volo in direzione Qatar e salterà probabilmente lo shakedown del 5 marzo. Intanto gli altri piloti Ducati sono reclusi in albergo in attesa del risultato del tampone effettuato al momento dell’arrivo. Per evitare ogni possibile contagio prima dei test MotoGP, Ducati ha scelto di noleggiare un aereo esclusivo per lo staff del suo team. Il volo è partito da Bologna lunedì scorso con tutto il personale.

La bolla del Qatar

Per lo svolgimento di questa preseason, Dorna ha dovuto stilare un rigido protocollo anti-Covid. Nelle scorse settimane Carmelo Ezpeleta ha incontrato lo sceicco al-Thani per studiare tutto nei minimi particolari. Tutti gli addetti ai lavori, dai piloti ai meccanici, una volta giunti in Qatar dovranno restare 24 ore in albergo, in attesa dell’esito negativo del tampone PCR. E senza poter avere contatti con altre persone. Nelle prossime settimane verranno inoltre effettuati controlli e test casuali all’interno del paddock.

Qualsiasi attività di svago al di fuori degli hotel è vietata. Saranno consentiti solo gli spostamenti dall’hotel all’autodromo e viceversa, solo con veicoli noleggiati da Dorna. Il paddock rimarrà isolato all’interno di questa bolla fino al 5 aprile. Nei giorni liberi dai test in autodromo verranno organizzati eventi ricreativi per i piloti. Resta da capire se ai piloti verrà concesso di tornare in patria fra il termine dei test e l’inizio del Mondiale MotoGP.