MotoGP, Marc Marquez è in pista: poi in volo verso Doha

Marc Marquez è ritornato in pista su una pit bike ad Alcarrás. Il campione MotoGP poi volerà in Qatar per ricevere la prima dose di vaccino.

Marc Marquez sta girando in pit bike ad Alcarrás, sta accelerando i tempi per tornare in MotoGP. A Losail vuole esserci ad ogni costo il fenomeno di Cervera e presto lo farà per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid-19 messo a disposizione da Dorna e dal governo del Qatar. Cambio di programma nella sua preparazione invernale dopo le tre operazioni ricevute da luglio a dicembre all’omero destro. Due le date al vaglio per il grande rientro: il 28 marzo o il 4 aprile.

Dopo questo viaggio improvviso in Qatar, Marc Marquez dovrebbe tornare a Cervera. Il pilota del Repsol Honda Team ha ricevuto l’ok dei medici nei giorni scorsi, un passo importante verso il suo recupero. Il suo nome è nella lista provvisoria dei piloti che parteciperanno al prossimo Gran Premio del Qatar, in programma il 28 marzo. E a quanto pare ci sarà, anche se non in perfetta forma fisica. Vuole mettersi alle spalle la difficile stagione MotoGP 2020 e tornare a sbalordire il paddock e i suoi tantissimi tifosi.

Nell’ultima giornata di test MotoGP Alberto Puig è apparso davanti ai media con un sorriso quasi beffardo. Non ha svelato le carte in tavola, ma le sue parole erano premonitrici: “Per quanto riguarda Marc, dovrà essere vaccinato perché dobbiamo combattere questo virus“. Da questo momento massima precauzione intorno al box #93, dove da mesi si lavora per garantirgli la miglior RC213V possibile. Il suo capotecnico Santi Hernandez e Stefan Bradl hanno lavorato spalla a spalla dalla scorsa estate, per guidare lo sviluppo di un prototipo che può e deve essere migliorato. Poi sarà il talento di Marc Marquez, come al solito, a fare la differenza.