MotoGP, Alberto Puig: “Marc Marquez presto al 100%”

Marc Marquez ha ricevuto l'ok per tornare in sella ad una moto. Il paddock della MotoGP è in fermento per il ritorno del campione. Il rientro è previsto in uno dei primi due GP in Qatar. Ora ha quasi due settimane per tonificare quei muscoli e ritrovare la forma dopo quasi otto mesi senza salire su una moto. HRC ha tempo fino a sabato 27 per comunicare se Marc correrà o meno. Nella loro squadra preferiscono essere cauti prima di dare l'annuncio. "Alla prima gara non sarà forse al 100%, ma presto ritornerà al 100%", ha detto Alberto Puig.