MotoGP, Marc Marquez allerta Honda: “Un matrimonio non è sempre felice”

Nonostante la preseason poco entusiasmante, Marc Marquez resta ottimista e sono in tanti a scommettere sul fuoriclasse della Honda. Sarà forse difficile rimettere le mani sul titolo MotoGP nella stagione ’23, ma l’assalto al podio non può essere precluso a priori ad un otto volte campione del mondo. La RC213V arriva ai nastri di partenza in uno stadio evolutivo precario, ma con un alfiere ritornato in ottima forma fisica dopo tre anni farciti di infortuni, operazioni, periodi senza potersi allenare e salire in moto.

Inizia una nuova stagione MotoGP

I test invernali hanno messo in dubbio il potenziale della Honda per il campionato 2023. Con 21 Gran Premi, il calendario più lungo nella storia del Motomondiale, e 42 gare, con l’introduzione delle Sprint Race, tutto è ancora possibile e fare previsioni è azzardato. Certo, la Ducati ha dimostrato di avere il potenziale per riconfermarsi al vertice della classe MotoGP, ma i test sono una cosa, le gare un’altra. “È stato un precampionato impegnativo“, ammette Marc Marquez. Durante i test, però, Honda ha raccolto “molti dati per il futuro“, per gettare solide fondamenta che potrebbero erigere un ritorno glorioso già nel corso di questa stagione. “Ora dobbiamo iniziare e concentrarci sulle prime gare. Devi ricordare che gare e test sono molto diversi“.

Il matrimonio con Honda

Per il fenomeno di Cervera sarà l’undicesimo anniversario sotto i colori della Repsol Honda. La priorità è sempre e solo una: ritornare ad essere il campione del mondo. Se son’ rose fioriranno, altrimenti saranno spine e pungeranno. Marc Marquez rispetterà il contratto con HRC in scadenza alla fine del 2024, ma senza risultati il divorzio sarà inevitabile. Il costruttore giapponese ha atteso il ritorno del suo campione, adesso tocca al pilota pazientare sullo sviluppo tecnico. Dopo un periodo di black-out tecnico, Honda sta cercando di correre ai ripari con ogni mezzo. “È come un matrimonio – ha detto il pluricampione a ‘Marca’ -. Un matrimonio non è sempre felicità. Ci sono momenti in cui va meglio, momenti in cui va peggio, momenti in cui fai tutto insieme, momenti di ‘lasciami stare, fammi respirare un po”.Spero che sarà una relazione coniugale, con alti e bassi, ma che durerà“. Saranno il tempo e i risultati a fare da giudice.

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon