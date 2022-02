MotoGP: Mandalika, corsa contro il tempo per sistemare la pista

Si lavora per sistemare il Mandalika Circuit. Dopo i commenti dei piloti, servono miglioramenti importanti. Il Gran Premio è tra circa un mese...

Appena conclusi i test al Mandalika Circuit ed ecco la conferma di lavori da svolgere per sistemarlo. Nei tre giorni non sono mancati commenti sulla ‘particolare’ superficie del tracciato, che necessita però di una bella sistemazione. Una sorta di corsa contro il tempo per garantirsi il ritorno del Mondiale MotoGP in Indonesia, visto che il Gran Premio è previsto per il prossimo 20 marzo. Poco più di un mese quindi per rispondere ai requisiti richiesti dai piloti e da Dorna stessa.

Non sono mancate infatti le difficoltà, non solo per lo sporco presente in pista. Alex Márquez e Pecco Bagnaia ad esempio hanno mostrato i lividi dei sassi (definiti ‘proiettili’) sollevati dal passaggio delle moto. Lo spagnolo ha parlato ad esempio di ultima e prima curva del tracciato, stessa zona indicata pure da Fabio Quartararo come problematica, oltre ai sassi, anche per la rottura dell’asfalto e l’abbassamento della superficie. Tutti i piloti MotoGP in generale hanno spiegato chiaramente come serva migliorare la pista. Le stesse indicazioni date anche dai ragazzi Superbike in occasione del round 2021 proprio su quel medesimo tracciato…

Un appello infine raccolto da Dorna, che indica chiaramente come i lavori di sistemazione dovranno essere completati entro una settimana prima del GP. In particolare, il circuito indonesiano verrà completamente riasfaltato da prima della curva 17 a dopo la curva 5, oltre a ripulirne la superficie ed a porre rimedio alle altre problematiche riscontrate. Il Motomondiale riuscirà davvero a tornare a correre in Indonesia per la prima volta da 25 anni? Il conto alla rovescia è già iniziato.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

Foto: Dorna Sports