FIM EWC 2022: la stagione delle grandi classiche

24 ore di Le Mans, il ritorno della 24 ore di Spa, 8 ore di Suzuka ed il Bol d'Or: nel FIM EWC 2022 calendario delle grandi classiche del motociclismo.

La forza e l’unicità del Mondiale Endurance FIM EWC sono rappresentate da un elemento inequivocabile. Nessun campionato motociclistico nazionale ed internazionale può annoverare un simile calendario. Un’agenda da pochi round, ma… buoni. Non solo: parliamo delle grandi classiche del motociclismo. Gare che hanno fatto la storia delle due ruote a motore.

COSA CHIEDERE DI PIÙ?

Non ha assolutamente torto Francois Ribeiro, #1 di Discovery Sports Events, dal 2015 promoter del FIM EWC. “Un calendario con Le Mans, il Bol d’Or, Suzuka ed il ritorno della 24 ore di Spa? Onestamente non possiamo chiedere di più“, ha esclamato nel corso della conferenza stampa di presentazione della 24h Spa EWC Motos. In effetti, c’è poco da dire in tal senso. In attesa della definizione della quinta prova, la stagione 2022 del Mondiale Endurance presenta in un sol colpo le quattro grandi classiche della specialità. Si parte il 16-17 aprile con la 45^ edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans, seguita il 4-5 giugno dal ritorno della 24 ore di Spa Francorchamps. Pandemia permettendo, in data 7 agosto tornerà protagonista la “gara delle gare” rappresentata dalla 8 ore di Suzuka (edizione numero 43), per poi affrontare il 17-18 settembre il Bol d’Or “del centenario”.

POCHI ROUND, MA BUONI

Le prerogative, la natura e l’essenza stessa della specialità non offrono i presupposti per un calendario da “doppia cifra” in termini di eventi. Per ragioni economiche, per il semplice fatto che preparare una 24 ore (con le attività in pista che durano una settimana intera…) non è come affrontare un weekend di gare “sprint”. Per la semplice ragione che nell’EWC i privati corrono e possono dire la loro, rappresentando tuttora il cuore pulsante dell’Endurance. Certo: 5 round sono pochini. Il regolamento sportivo prevede addirittura lo “scarto” nel caso di una possibile sesta gara prevista dal calendario. Una via di mezzo, tuttavia, una volta superata l’emergenza pandemica potrebbe essere trovata. Con un collocamento delle date congeniale a tenere sempre vivo l’interesse nei confronti del campionato.

QUINTO ROUND?

Se ne riparlerà per il futuro, ma nella più stretta attualità resta da sbrigare la grana-quinto round. Quale sarà la prova conclusiva della stagione 2022? Mandalika a novembre, come rumoreggiato da diverse settimane, o un ritorno a Sepang il dicembre prossimo? Una trasferta extra-continentale esige determinate garanzie sulle quali sta lavorando il promoter. In caso contrario, il “Piano B” resta il medesimo di quest’ultimo biennio pandemico. Gara ad ottobre, presumibilmente in piena penisola iberica-lusitana…