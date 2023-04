C’era una strana somiglianza tra il primo vero podio in MotoGP di Luca Marini e il penultimo podio di suo fratello Valentino Rossi nel 2019. In entrambi i casi a vincere è stato Alex Rins, ma mentre il Dottore era nella fase calante della sua carriera, il fratello minore sta iniziando a decollare. Il giovane pilota dagli occhi azzurrigià in Argentina aveva centrato la top-3 nella Sprint. Ad Austin è arrivata l’ulteriore conferma che il progetto VR46 è ormai maturo e pronto a sbocciare.

Luca Marini medico mancato

Stefania Palma ha trascorso oltre venti anni davanti alla tv per seguire le imprese del figlio maggiore Valentino Rossi e ora le palpitazioni proseguono con Luca Marini. Probabilmente Luca non avrà il gene Vale, una leggenda del motociclsmo, ma sicuramente il talento c’è e ora inizia ad emergere. Nella MotoGP di oggi non è facile incastrare tutto in modo perfetto e dopo la gara texana mamma Stefania si rimprovera una cosa: “Mi dispiace solo una cosa… Quando era piccolo l’ho un po’ frenato, per non dire ostacolato, perché Luca è sempre stato appassionato, molto convinto delle sue scelte“. Lei sognava che diventasse medico, nello sport Luca correva il rischio di spegnersi all’ombra del fratello maggiore.

Una differenza di venti anni tra i due piloti di Tavullia, che un po’ rispecchiano la vita di Stefania Palma. “Sono anche i vent’anni di maturità mia. Con Valentino ero giovane e molto meno agitata, oggi sono molto più apprensiva“, sottolinea a ‘La Gazzetta dello Sport’. Subito dopo la gara ci ha pensato Marta Vincenzi, la fidanzata di Luca, a fare una videochiamata con cui ha ripreso i festeggiamenti sotto il podio… “Avrei voluto andare anch’io ad Austin, però sarò a Jerez“. Luca ha dimostrato di aver effettuato un grande step durante l’inverno, in estate si sposa, “anche questo dimostra la sua maturità“.

Il progetto di Valentino Rossi

La VR46 ha un pilota leader di campionato, Marco Bezzecchi, ed è prima nella classifica a squadre. A quanto pare Valentino Rossi ci ha visto bene e ha dimostrato anche le doti imprenditoriali. “Imprenditore è una parola grossa per come la vedo io. Lui è più un maestro, quello che ha fatto è soprattutto perché è un appassionato“. Nessun timore di avere messo nella squadra che porta il suo nome il fratello Luca e alla fine sta dimostrando di averci visto bene anche stavolta. “Da sempre ci ha creduto, non ha mai avuto dubbi sul fatto che potesse fare bene. L’unica cosa è che quando Luca era piccolo, Valentino era un po’ distratto dalla carriera e non lo portava alle minimoto. Ma lo ha sempre consigliato, guardato, seguito“. Ora si cominciano a raccogliere i frutti.

