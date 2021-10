MotoGP, Lucchinelli: caro Valentino Rossi non sono un leccac…

Marco Lucchinelli ritorna su Valentino Rossi a sei mesi dalla diatriba a distanza. L'ex pilota critico anche sul ritorno in MotoGP di Andrea Dovizioso.

Da tempo non sentivamo parlare di Marco Lucchinelli. Precisamente dopo aver espresso la sua opinione in merito a Valentino Rossi che, a suo parere, avrebbe dovuto lasciare le corse per fare spazio ai giovani. Parole che fecero molto rumore, tanto che il campione di Tavullia gli rispose pubblicamente per le rime dal Qatar. L’ex campione del mondo ritorna a commentare un Gran Premio nel programma MotoG-Podcast de ‘La Gazzetta dello Sport’.

La risposta al Dottore

Ma è l’occasione giusta per ritornare sull’argomento Valentino Rossi. “Per aver espresso una opinione mi hanno offeso, augurato la morte. Sui social sono tutti degli artisti, dei grandi – ironizza Lucchinelli -. Avevo detto solo a Valentino che doveva smetterla di correre, mi hanno dato del leccac… I leccac… sono quelli intorno a lui, che fanno le telecronache e stanno tutti a quattro zampe perché se no non lavorano“.

Campione del mondo con Suzuki nel 1981, dopo il ritiro dalle corse alla fine degli anni Ottanta, si è dedicato al ruolo di commentatore. “Non volevo essere offensivo. Ma se vedi uno che vinceva dieci gare e adesso fa fatica a fare zero punti… Vederlo dietro con la stessa moto che un altro sta davanti… Ma a me del leccac… non può essere dato. Sono un opinionista, non un suo fan. Voglio essere equo, vedo le gare e mi esprimo“. Una polemica implicitamente indirizzata ad altri commentatori di alta fascia. “Sono stufo di sentire Maro, Uccio, Morbido… Voglio sentire nome e cognome, perché l’importanza è quella. Sembrava di sentire Wanna Marchi quando faceva le televendite“.

Bagnaia, Morbidelli… e Dovizioso

Come non detto, Valentino Rossi si ritirerà al termine di questa stagione MotoGP, all’età di 42 anni. Lascia in eredità alcuni giovani emergenti che possono ambire al titolo mondiale. Ma secondo Marco Lucchinelli bisogna andarci piano… Bagnaia “mi piace come corre. Spero che con il fatto che manchi Valentino chi fa le telecronache non si attacchi troppo con Bagnaia. Diamogli quello che merita, però da non esagerare. Non ce l’lo con Valentino, ma con gli adepti della banda che non sono equi nel giudizio molte volte… Morbidelli ha dimostrato di poter vincere. Adesso arriveremo che ce ne sono tanti, prima era uno adesso sono tanti“.

Solita lingua tagliente, l’ex pilota ligure ha qualcosa da ridire anche sul ritorno di Andrea Dovizioso in MotoGP. “Non ci sono per i rientri. Quando uno va via basta che sta fermo un po’ cambia tante cose. Io non l’avrei fatto neppure per soldi. Non doveva essere richiesto da Aprilia e Yamaha…Sembrava ci fosse solo lui, ma ci vuole il cucù per prendere i tempi“.

