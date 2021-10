MotoGP, Johann Zarco che è successo? Terzo zero negli ultimi 5 GP

Johann Zarco, un'inattesa caduta ed il terzo zero negli ultimi 5 GP. La delusione è tanta. "Il braccio stava rispondendo bene, ero ottimista..."

È una stagione 2021 decisamente a due facce per Johann Zarco. Grande protagonista MotoGP fino al Gran Premio di Stiria, con un solo zero a referto fino a quel momento. In seguito la situazione è cambiata drasticamente: nelle ultime cinque gare infatti sono arrivati due soli piazzamenti a punti e fuori dalla top ten. Da ricordare che c’è stata anche la sindrome compartimentale a complicargli la vita, ma da un certo punto in avanti qualcosa si è ‘bloccato’. L’inatteso incidente di domenica è l’ultima dimostrazione in questo senso. Mancano tre gare, il 31enne di Cannes deve smaltire la delusione e cercare di chiudere al meglio quest’annata.

“Mi sentivo molto bene, anche nel warm up” è il commento dell’alfiere Pramac Ducati. “La partenza non è stata delle migliori per un po’ di spinning, ma dopo qualche giro sono riuscito ad impostare un buon ritmo.” Ecco però l’inaspettato. “Sono stato sorpreso da questa caduta alla curva 1” ha ammesso. Certamente un finale ben diverso da quello a cui puntava. “Dopo l’intervento il braccio stava rispondendo piuttosto bene ed ero ottimista per la gara… Non è finita come volevo, sono decisamente deluso.” Bisogna voltare pagina in fretta. “Ho due settimane per migliorare in generale a livello fisico e per chiudere al meglio la stagione, a partire da Misano.”

Foto: motogp.com