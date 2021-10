MotoGP, Lin Jarvis: “La stagione 2015 ha cambiato questo sport”

Lin Jarvis ripercorre le tappe tra Valentino Rossi e Yamaha, le tensioni ai box, fino al 2015: "Da allora la MotoGP è diventata come il calcio".

La carriera di Valentino Rossi è alle fasi finali, ma Lin Jarvis avrebbe tanto da ricordare dal 2004 ad oggi. Il Managing Director della Yamaha è uno degli uomini più esperti all’interno del paddock MotoGP, un autentico libro di storia che andrebbe sfogliato attentamente. Con il campione di Tavullia la favola iniziò in una serata del 2003 in Clinica Mobile. “Quello è stato il momento in cui Valentino ha confermato che si sarebbe unito a noi“, racconta a ‘The Oxley Interview’. Il manager inglese quasi non ci credeva. “Dici sul serio? Veramente?’ Aspetta, se possiamo sistemare questo e quello nel contratto, vieni in Yamaha? E lui ha detto ‘Sì, è quello che ho appena detto!’ È stato un momento memorabile“.

La vittoria in Sud Africa è sicuramente uno dei momenti più memorabili, per Valentino Rossi e Yamaha. Aveva da poco lasciato Honda, la moto più forte per antonomasia in quel momento. E contro il più esperto Max Biaggi. “Molte persone dicevano che con Valentino era un rischio e lo è stato. Quando abbiamo vinto la prima gara ci siamo resi conto che tutto era possibile. L’altro momento magico è avvenuto a Phillip Island, dove ha vinto il titolo mondiale 2004“. Ma la ‘history’ tra Yamaha e il Dottore è come una rosa con le spine e non sono mancati i momenti di tensione.

Le tensioni ai box

L’arrivo di Jorge Lorenzo non piacque al campione. La Casa di Iwata temeva che Valentino Rossi andasse in F.1 e quindi serviva un rimpiazzo di peso. “Nel 2010 ha detto ‘O io o Lorenzo, cosa per noi inaccettabile. Il nostro rapporto ha iniziato ad deteriorarsi e c’era molta amarezza“. Dopo il biennio in Ducati Lin Jarvis ha lavorato sodo per riportarlo in Yamaha. Jorge Lorenzo aveva vinto il titolo MotoGP nelle stagioni 2020 e 2012, era difficile convincerlo. E qualcuno in Yamaha era contrario al suo ritorno. “Sono andato nella sua casa di Tavullia e ho discusso con lui. È tornato con un atteggiamento diverso, più modesto e riconoscente“.

Impresa non facile gestire due piloti con una personalità simile. Fino al 2015, quando si sono contesi il Mondiale fino all’ultima gara di Valencia. Poche settimane prima era successo l’impensabile a Sepang, con Marc Marquez che ci mette del suo. “Continuo a pensare che se Valentino non avesse chiamato Marquez dopo la gara di Phillip Island, probabilmente avrebbe vinto il campionato… La MotoGP ha iniziato ad essere come il calcio, con i tifosi partigiani che insultavano i piloti. Questo ha cambiato per sempre la MotoGP – ha concluso Lin Jarvis -, lo sport che amiamo si è avvelenato”.

Foto: Getty Images