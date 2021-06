MotoGP, Luca Marini-Valentino Rossi: il principe vuole un team familiare

Luca Marini e Valentino Rossi potrebbero condividere lo stesso box nella prossima stagione MotoGP. Un'idea che tanto piace al principe Al Saud.

Il principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, partner del team VR46 con “Tanal Entertainment Sport & Media”, spinge per vedere Valentino Rossi in sella alla Ducati. Andrebbe ad affiancare suo fratello Luca Marini nel nuovo team Aramco che debutterà in MotoGP nel 2022. Un’ipotesi plausibile ma difficile, nell’arco di un mese sarà il campione di Tavullia a sciogliere ogni dubbio. La notizia ormai certa è che l’avventura con Yamaha e Petronas si concluderà al termine di questo Mondiale.

La coppia di fratelli nel nuovo team VR46 è uno scenario molto suggestivo. “Un nuovo progetto MotoGP è una grande sfida – commenta Luca Marini -. Spero che diventeremo uno dei migliori team della MotoGP, come abbiamo fatto in Moto2. Ha un ottimo modo di lavorare, conosciamo molto bene questo mondo e credo che potremo essere molto forti in futuro“. Il fratello di Valentino Rossi potrà proseguire con la Ducati, una moto che sta conoscendo progressivamente. “Si respira un’atmosfera davvero piacevole. Sono pronto e curioso per il prossimo anno, ma ora devo concentrarmi su questa stagione“.

Ma a breve dovrà firmare anche un nuovo contratto, con Ducati o con il team “familiare”. “Spero di fare un accordo con Ducati. Ho parlato anche con Uccio [Salucci], è sempre un valore aggiunto [un contratto con la casa]. Quindi spero che, come quest’anno, avrò un altro contratto con la Ducati“. A sua disposizione un pacchetto tecnico sicuramente competitivo: una moto factory o una GP21 con gli ultimi aggiornamenti stagionali. Infine resta da chiarire chi sarà il suo compagno di box nella prossima stagione MotoGP: il fratello Valentino o il compagno di Academy Marco Bezzecchi. “Sarebbe fantastico se fosse Valentino Rossi“.