Luca Marini commenta l'intensa giornata a Jerez. Tanti giri a referto in sella alla Panigale, assieme a tutti gli altri piloti Ducati in MotoGP.





Piloti Ducati MotoGP attivissimi oggi a Jerez de la Frontera. Almeno nel pomeriggio, quando le condizioni della pista sono migliorate e tutti sono riusciti a mettere a referto un buon numero di giri. Gli ufficiali però tutti in sella alle Panigale V4 S, compresi i tre rookie che quest’anno saranno protagonisti in MotoGP. Tra di loro c’è Luca Marini, vice-campione Moto2, contento di aver potuto sfruttare un’intensa giornata sul tracciato andaluso.

“Dopo un po’ di mesi fermo, risalire in moto fa sempre un’impressione diversa” racconta Luca nel video qui sopra. “Purtroppo però abbiamo potuto girare solo un giorno” ha aggiunto, riferendosi al meteo inclemente che ha condizionato il mercoledì a Jerez. Tenendo tutti fermi, tranne il collaudatore Michele Pirro, comunque in azione con la Desmosedici GP 2021. Per i ‘magnifici sette’ infine “Anche un ultimo run tutti insieme così, per divertirci un po’.” Un primo ‘test’ per la truppa in rosso, in attesa di quelli MotoGP ufficiali del mese prossimo.



































Foto: Ducati Corse