MotoGP: Luca Marini batte un colpo nel fine settimana di Bagnaia

Primo giorno a Valencia, c’è una Ducati davanti a tutti. Ormai non è più una novità, ma stavolta è Luca Marini a piazzare la zampata nel venerdì di prove libere. Un buon inizio per il pilota VR46, che ha messo un po’ in ombra un Bagnaia non proprio soddisfatto alla fine della prima giornata. Un Marini che vuole anche bel figurare davanti al fratello Valentino Rossi, presente per supportare tutti i suoi ragazzi della VR46 Academy. Ma domenica ci sarebbe anche un obiettivo da conquistare e che finora è sfuggito, qualcosa che il collega e rookie Bezzecchi ha già raggiunto… Qui le video highlights del venerdi

Marini guida le Ducati

La truppa in rosso ormai è diventata solida protagonista in ogni sessione. Non c’è nemmeno uno degli otto piloti del marchio italiano che non abbia ottenuto almeno una prima fila in griglia, se non anche pole, podi, vittorie. La dice lunga sui progressi fatti da Ducati, ma anche sul livello raggiunto dai ragazzi presenti in MotoGP. L’osservato speciale è Pecco Bagnaia, che ha nelle mani una grandissima occasione. Ma che ha iniziato a sentire anche un pizzico di pressione in più, completando quindi una prima giornata senza rischi. La scena quindi se l’è presa Luca Marini, al top davanti ai colleghi in rosso Jorge Martin e Jack Miller. Ovvero tre delle sei Ducati presenti tra i primi 10 in classifica combinata. Piloti in Desmosedici che fanno ormai costantemente la voce grossa contro i “solitari” Quartararo e Marquez.

Il podio è vicino?

“Un ottimo feeling, mi sono goduto ogni giro.” Luca Marini ovviamente ci va cauto, ma è piuttosto soddisfatto del primo giorno a Valencia. Dopo i problemi del mattino, il passo avanti nel pomeriggio. “Credo siano state le mie seconde libere migliori di sempre” ha sottolineato a fine giornata. Ammettendo però anche che “Bisogna migliorare ancora, domani lo faranno tutti.” L’obiettivo è la Q2 in primis, ma probabilmente si guarda già anche alla gara. Ha già chiuso più volte ai piedi del podio, certo poi punta al riscatto dopo il suo primo ritiro assoluto in MotoGP di una decina di giorni fa. Oltre al fatto che il compagno di box, al debutto, sul podio ci è già salito una volta… Valencia sarà l’occasione giusta?

Foto: Valter Magatti