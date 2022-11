LIVE MotoGP Valencia 2022: diretta Prove 2 in tempo reale

LIVE MotoGP Prove 2

14:50 – Come accennato, partenza più calma per Pecco Bagnaia, 17° alla fine delle prime libere.

14:45 – Top ten provvisoria per Alex Rins e Joan Mir. Scattano bene le Suzuki, all’ultimo evento MotoGP.

14:40 – Bella partenza per Brad Binder. L’unica conferma KTM s’è preso il terzo tempo delle FP1, proprio davanti al futuro compagno di squadra Jack Miller. Buon 8° anche Miguel Oliveira.

14:35 – Il campione Yamaha s’è fatto vedere. Stesso discorso però anche per Marc Marquez, 2° nonostante un incidente.

Premessa

Fabio Quartararo in vetta alla fine delle prime libere. Questo il risultato del turno del mattino, con il campione in carica che inizia subito a mandare segnali. Pecco Bagnaia, attuale leader MotoGP, parte con più calma e chiude solo 17°. Risponderà nel secondo turno di libere o sarà un venerdì cauto per il pilota Ducati? A breve la risposta.

Foto: Yamaha Racing