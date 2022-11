Moto3 Valencia, Prove 2: doppietta Leopard con Suzuki e Foggia

Tatsuki Suzuki comanda, Dennis Foggia segue a 21 millesimi. Si chiude così la seconda sessione di libere Moto3 a Valencia, con il campione 2022 Izan Guevara a completare la top 3. Non tutti si migliorano rispetto al mattino, a referto anche alcuni incidenti, tra i quali quelli degli italiani Surra, Farioli e Rossi. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Dopo l’incidente nelle prime libere, Diogo Moreira ha ricevuto una Long Lap Penalty da scontare in gara. Si riparte da Guevara al comando proprio davanti al rookie brasiliano. Dopo pochi minuti abbiamo il primo incidente, un highside alla Campos per Surra (portato al Centro Medico per controlli), cadono poi anche Farioli e Rossi alla curva 5. Nei guai Ogden, e non solo per la lesione al piede destro: il rookie britannico rimane a lungo fermo al box per problemi tecnici alla sua Honda. Seconda caduta di giornata per Muñoz, stavolta alla Campos, si unisce alla lista degli incidentati anche Sasaki con una scivolata alla curva Nieto. Tempi però più alti rispetto al mattino, sono pochi i piloti che riescono a fare meglio rispetto alle FP1. Questo almeno fino ai minuti finali, quando si fanno vedere i ragazzi Leopard. All’ultimo Tatsuki Suzuki piazza la zampata vincente davanti a Dennis Foggia, segue Izan Guevara.

La classifica combinata

Foto: motogp.com