MotoGP, Lorenzo sr.: “Valentino Rossi pilota ‘sporco’, mio figlio l’ha battuto”

Il ritorno di Marc Marquez ad Aragon è stato a dir poco roboante. Non solo per essere rimontato in sella alla sua Honda in tempi record dopo il quarto intervento all’omero, ma anche per il doppio incidente scaturito dalla sua manovra in partenza. Nessuno si è fatto male, ma Fabio Quartararo ha perso punti davvero preziosi per la corsa al Mondiale MotoGP. “Sono stato sfortunato ma anche fortunato che in entrambi i casi non ci sia successo niente… Ci siamo parlati, è stato un incontro molto onesto e diretto“.

La nuova era di Marc Marquez

Non sono mancate le critiche dirette al pluricampione di Cervera, sia da parte dei colleghi che di alcuni media. Chicho Lorenzo non ha avuto peli sulla lingua quando si è trattato di commentare la partenza del GP di Aragon, nel corso di un’intervista con Nico Abad sul suo canale Twitch. E’ andato giù duro nell’esprimere il suo giudizio: “Uscire così è stato un suicidio… e alla fine è avvenuto l’incidente con Fabio e Nakagami. Quello che è successo con l”holeshot’ è un dettaglio, ma nel corso della sua carriera ha avuto problemi con molti piloti a causa delle sue manovre in pista“.

Il padre di Jorge Lorenzo invita Marc Marquez a rivedere la sua mentalità di gara se vuole ritornare ad essere campione MotoGP. La legge del karma incombe anche tra i piloti… “Marc ha fatto tutto e non gli è mai successo niente, c’è un potere dietro che lo sta proteggendo… Non c’è nessuno oggi nel Mondiale che gli dica: calmati, rilassati. Ha preso decisioni sbagliate per tre anni. Dovrà smettere di essere poco pulito per vincere di nuovo le gare. Non so se il karma esiste o no, ma lui non può negare che esista… Il miglior pilota che abbiamo è Marc, ma deve smetterla di fare eroismi“.

La stagione MotoGP 2015

Ritorna a galla l’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang nel 2015, Chicho ammette che lo spagnolo è andato a infastidire il nove volte campione del mondo. Ma alle fine rende onore ad entrambi, capaci di dare alla MotoGP quel pizzico di verve che ha fatto storia e attirato grande seguito. “Come ho già detto altre volte, penso che Valentino e Marc siano stati i piloti più sporchi che abbia mai visto. Rossi stava provando delle strategie fuori pista quando sapeva di non essere il più veloce, ma nel 2015 mio figlio è riuscito a batterlo nonostante tutti i suoi stratagemmi“. Indimenticabili alcuni incidenti tra Marc e suo figlio Jorge: “A Jerez nel 2013 ha speronato mio figlio. Un’azione che gli è costato un campionato a posteriori. Anche ad Aragon, dopo un anno di infortuni, gli ha rovinato la gara e Jorge è finito in ospedale con una caviglia rotta“.

Foto: Instagram @valeyellow46