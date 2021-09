MotoGP, Lorenzo sr. giù duro contro Jack Miller: “Non è un pilota serio”

Chicho Lorenzo critica duramente Jack Miller per certi episodi e le sue ultime prestazioni in MotoGP: "Non è preparato fisicamente, pilota anni '70".

Chicho, il papà di Jorge Lorenzo, è divenuto un punto di riferimento nei commenti alle gare MotoGP. Ha aperto un suo canale YouTube chiamato ‘Motogepeando’, dove non mancano quasi mai dei commenti al vetriolo. Analizza la doppia vittoria Ducati di Aragon e Misano ad opera di Pecco Bagnaia, esaltando la sua prestazione in terra spagnola contro un osso duro come Marc Marquez. “Pecco è stato impeccabile, non ha commesso un solo errore. Ha semplicemente cercato un modo per tornare sulla linea veloce mentre Marquez era su una linea di sorpasso lenta“.

Ma Chicho Lorenzo muove dure critiche all’altro pilota del team Ducati factory: Jack Miller. “Sapete che Miller non è il mio preferito e ho notato due cose: a 12 giri dalla fine commette un grosso errore, parte e perde due posizioni, con Mir e Aleix Espargaró. A sei giri dalla fine, ancora. Significa che gli errori da metà gara di solito sono dovuti alla fatica. O perché vai un po’ oltre il tuo limite o perché non hai una forma fisica adeguata per resistere a quel livello. Ha fallito di nuovo“.

L’episodio del Qatar e festa sul podio

Non finisce qui il papà di Jorge Lorenzo., che critica alcuni comportamenti dell’australiano in pista. “Mi piacciono i piloti seri, molto professionali, che rispettano gli altri e Miller non lo è stato. L’ho visto molte volte. Quello che ha fatto a Mir, credo in Qatar, aspettandolo e speronandolo… non l’hanno sanzionato e penso che certi atteggiamenti andrebbero penalizzati al massimo. Non puoi giocare con la vita dei tuoi compagni di squadra, non puoi mancare di rispetto ai tuoi rivali. Ecco perché non mi piace Miller. Ha un modo di avvicinarsi a questo sport che funzionava negli anni ’70. Facevano baldoria prima della gara, bevevano alcol ed erano capaci di vincere così”.

La MotoGP contemporanea è uno sport tecnico e fisico, dove bisogna essere in perfetta forma. Ma stavolta Lorenzo senior sembra uscire fuori dai ranghi… “Devi essere in ottima forma fisica, devi prenderti cura di te stesso. Devi essere al cento per cento. La cosa di bere con lo stivale sul podio, sono cose che non mi piacciono. È un pessimo esempio. Festeggiare con l’alcol mi sembra già fuori discussione. L’alcol è una droga“.

