MotoGP, Lorenzo Savadori… l’Aprilia RS-GP è tua!

Lorenzo Savadori affiancherà Aleix Espargarò nella stagione MotoGP 2021. L'addio di Bradley Smith spalanca le porte al pilota cesenatico.

Non c’è stato il tempo di andare al ballottaggio in casa Aprilia. Bradley Smith ha deciso di lascare il paddock della MotoGP dopo otto stagioni divise tra Yamaha, KTM e Noale. Due podi in totale e un arrivederci che sicuramente lascerà qualche strascico. Dal 2021 sarà Lorenzo Savadori ad affiancare Aleix Espargarò in sella alla RS-GP, andando a formare quel binomio moto italiana con pilota italiano di sicura presa sui media e nel cuore dei tifosi nostrani.

Originario di Cesena, classe 1993, tre successi all’attivo. Nella Superstock 1000 FIM Cup nel 2015, nel CIV 125 nel 2008 e nel CIV Superbike 2020. La casa di Noale ha deciso di premiarlo concedendogli il prototipo MotoGP negli ultimi tre Gran Premi del 2020. La sostituzione di Smith aveva già il sapore di una separazione, ma la sentenza del Tas su Andrea Iannone sembrava concedere abbastanza spazio ad entrambi. Del resto dopo i no di Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso, Massimo Rivola ha smesso di guardarsi intorno, avendo nel proprio box due valide alternative. “Sono state tre gare in crescita, in cui siamo riusciti ad avvicinarci sempre di più – ha raccontato Lorenzo Savadori in una recente intervista -. Questo è stato l’aspetto più importante. Chiaramente devo continuare a prendere confidenza con la moto perché nel complesso non ci ho girato molto“.

Non ha mai smesso di crederci il pilota romagnolo. Avrà poco tempo per adattarsi alla nuova RS-GP durante i test ufficiali di MotoGP a Losail. Nell’ultimo test al termine del 2020 il meteo poco clemente no ha permesso di completare la tabella di lavoro. “L’ultimo giorno ha piovuto, quindi purtroppo non sono riuscito a provare alcuni aggiornamenti per il 2021. Ma in generale è stato positivo, abbiamo messo a referto comunque un po’ di chilometri che sono serviti soprattutto a me“. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale Aprilia.