MotoGP: Lorenzo Savadori, Aprilia gli ‘regala’ Valencia e Portimao

Aprilia "regala" 3 GP a Lorenzo Savadori. Il fresco campione CIV Superbike esordirà in MotoGP per gli ultimi eventi a Valencia e Portimao.

Aprilia Racing cambia in corsa la sua formazione per le ultime tre gare MotoGP. Grande occasione per Lorenzo Savadori, fresco campione CIV Superbike (sempre con la casa di Noale), che esordirà in sella alla RS-GP nel doppio round di Valencia e a Portimao. Un bel premio per il giovane pilota di Cesena, che erediterà il posto finora occupato da Bradley Smith. Arriva anche una conferma: nel 2021 continuerà ad occupare il ruolo di collaudatore per il team in MotoGP, già assunto in questa stagione 2020.

Non sta nella pelle Savadori, che non vede l’ora di scendere in pista. “Dire che sono felice è poco” ha commentato. “Voglio subito ringraziare Aprilia Racing per la grande opportunità. Arrivo preparato all’appuntamento grazie al lavoro svolto durante i test sulla RS-GP. Oltre alla stagione appena conclusa nel CIV, un Campionato che mi ha obbligato alla massima forma e alla massima concentrazione. Ora devo riordinare le idee, fare tesoro dei chilometri percorsi in sella alla RS-GP e farmi trovare pronto e concentrato per la prima sessione di prove.”

“Prima di tutto ringraziamo Bradley per l’impegno” ha aggiunto Massimo Rivola, AD Aprilia Racing. “Ha tenuto sulle sue spalle con buone prove il ruolo inatteso di titolare. Il suo apporto è stato prezioso. Ora aspettiamo con emozione l’esordio di Lorenzo: questa promozione è certamente un riconoscimento della grande stagione che ha disputato nel CIV Superbike. Ma è anche uno step di crescita per un pilota che sarà tester della nostra RS-GP anche nel 2021. Condurre il nostro giovanissimo progetto anche in gara sarà certamente un passo avanti per Lorenzo e quindi per tutta Aprilia Racing.”