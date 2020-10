Coronavirus Italia, bollettino 27 ottobre: nuovo record di contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 ottobre 2020. Nuovo record di positivi:21.994, Lombardia regione più colpita. Francia e Spagna verso lockdown.

L’emergenza Coronavirus in Italia continua a far registrare dati allarmanti. I positivi sono 21.994 a fronte di 174.398 tamponi. I morti sono 221, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 13.955 (+958, ieri +991). I pazienti in terapia intensiva sono in tutto 1.411 (+127, ieri +76). E negli ospedali la situazione inizia a farsi critica. Il Dl rilancio ha previsto un incremento di 3500 posti letto in terapia intensiva e 4225 in subintensiva, ma mancano 2mila rianimatori e altri 2mila tra infettivologi, pneumologi, internisti. Oltre a 7mila infermieri.

I dati nelle regioni

La regione con più casi resta la Lombardia, che registra un sensibile incremento: 5.035 contro i +3.570 di ieri. Segue la Campania con +2.761 e il Piemonte (+2.458), Lazio (+1.993), Toscana +1.823), Veneto (+1.526), Emilia Romagna (+1.413) e Liguria con +1.127. La regione con l’incremento più contenuto è oggi la Valle d’Aosta (57). Il presidente Conte ha annunciato che se le nuove restrizioni non porteranno ad un calo dei contagi potrebbe valutare l’ipotesi di un lockdown generalizzato. Intanto proseguono le proteste in diverse città italiane. Alcuni manifestanti sono stati fermati dalle forze dell’ordine per gli scontri avvenuti questa sera a Roma. Ma le contestazioni non si sono fermate.

L’emergenza Covid nel mondo

L’emergenza Coronavirus diviene preoccupante anche nel resto dell’Europa. In vista del ponte di Ognissanti le autorità spagnole stanno studiando la possibilità di estendere a quasi tutte le regioni della Spagna il lockdown gia’ in vigore Navarra, La Rioja, Aragona, Asturie e Paesi Baschi. La Francia conta ben 523 morti nelle ultime 24 ore. Domani il presidente Emmanuel Macron tornerà a rivolgersi alla nazione. Si pensa ad un lockdown a livello nazionale o un coprifuoco anticipato con confinamento nel fine settimana.

Secondo ‘The Guardian’ il numero di morti di Coronavirus in tutta la Gran Bretagna ha superato quota 60.000. Oggi 27 Ottobre sono stati registrati 22.885 nuovi contagi (+ 1.995) da Coronavirus, per un totale complessivo di 917.575 persone infette.

